Un’ex protagonista di Uomini e donne, Luisa Monti, è tornata al centro dell’attenzione mediatica per aver rivelato la scoperta di un tumore. Nella sua rivelazione rilasciata a mezzo stampa, Luisa si pronuncia non solo sulla battaglia per cui ora è chiamata a combattere contro il cancro, ma anche sulla scelta di posticipare a data da destinarsi le sue nozze con Salvio Calabretta, il cavaliere che l’ha fatta capitolare alla corte di Maria De Filippi.

Luisa Monti e la scelta di operarsi, dopo Uomini e donne

Si sarebbero sposati nel corso dell’estate 2021, ma Luisa Monti e Salvio Calabretta si sono visti costretti a rimandare il loro sogno di unirsi in matrimonio. I due compagni, che di recente hanno registrato una promessa di matrimonio proprio sotto i riflettori di Uomini e donne, hanno deciso di annullare almeno per adesso il grande passo, per la scoperta di un tumore al seno a cui è giunta da poco Luisa Monti.

La dama storica del parterre del Trono Over a Uomini e donne ha, infatti, scoperto di avere un carcinoma maligno al seno. La 49enne dalla fulva chioma, nonostante il difficile momento che ora la separa dal giorno dell’intervento di asportazione del tumore al seno, decide di farsi forza e coraggio. Questo, potendo contare sull’aiuto del compagno Salvio Calabretta, conosciuto alla corte di Maria De Filippi.

Nonostante l’annullamento delle nozze, Luisa Monti continua a sperare di poter sposare presto Salvio Calabretta. E non solo. Decide di sottoporsi all’atteso intervento -previsto all’ospedale Gemelli di Roma- perché crede che può ancora dare molto di sé alla sua vita. Oltre al matrimonio, lei sta infatti pensando alla ristrutturazione della casa e a un bel viaggio da viversi in totale relax con il suo Salvio.

Della scelta di lottare contro il cancro, la dama intanto rilascia delle dichiarazioni intrise di dolore e forza nonché di grande coraggio e amore per la vita: “Non ho alcuna intenzione di regalare la mia vita a questo mostro maledetto, al netto della paura che effettivamente c’è”.

Nel periodo difficile che l’aspetta, la donna potrà intanto contare sul supporto del fratello Massimiliano e di sua cognata, presso la residenza della coppia a Roma.