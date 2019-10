Lite social tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, ex coppia del trono over di Uomini e Donne. I due hanno “alzato la voce” attraverso le Instagram stories e sono volate parole grosse.

Uomini e Donne, lite social tra Pamela e Stefano

Stefano Torrese continua a punzecchiare Pamela Barretta attraverso le Instagram Stories. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne commenta il percorso della sua ex compagna, aggiungendo ovviamente commenti poco positivi nei suoi confronti.

Dopo le ultime insinuazioni di Stefano, Pamela non ha retto ed ha voluto dire la sua sui social. Questo il messaggio della dama del trono over:

È un mese e mezzo che non rispondo perché la persona in questione cerca un po’ di attenzione dato che è stato cacciato dal programma. Oggi però voglio rispondere, ti do altri 5 minuti di gloria: la verità è che ti rode, è un mese e mezzo che parli di me con stories e dirette. Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato. Sei un poveretto in cerca di visibilità. Non te ne capaciti che abbiano fatto rientrare me e abbiano tenuto fuori te, ma fattene una ragione.

Uomini e Donne trono over: la storia tra Pamela Barretta e Stefano Torrese

Pamela Barretta e Stefano Torrese si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. La dama sembrava abbastanza innamorata del cavaliere, tanto che in studio spesso ha dimostrato di essere molto gelosa e addirittura possessiva. Pamela, infatti, ha ricevuto non poche segnalazioni su Stefano e per questo motivo ha sempre tenuto a freno il rapporto.

I due sono stati insieme per qualche mese, salvo poi ritornare da single nel trono over di Uomini e Donne. La loro storia non ha preso il volo e adesso sono, oltre che ex fidanzati, anche acerrimi nemici e rivali.