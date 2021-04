A Uomini e Donne è il momento di Serena Azzurra che si presenta al parterre.

“Ciao, sono nata a Napoli ma da sempre vivo nelle Marche. Sono qui perchè caldeggiata vivamente dalla mia migliore amica. Io per lavoro non ho tempo di guardare, non so come funziona il programma, mi hanno invitato ad andare anche perchè ‘ogni lasciata è persa’. Dopo una storia di 10 anni diciamo ho ritrovato me stessa, mi ero un pò annullata e dopo questi 10 anni ho ritrovato tanti interessi che avevo accantonato. E niente sono qui perchè dopo questa lunga storia non ho avuto interesse per nessun altro, vorrei un uomo che aggiungesse qualcosa alla mia vita, non ho bisogno di un figlio né di un fratello né un amico“.