Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, il corteggiatore Javier Martinez è tornato in studio per avere un confronto con la tronista Sara Tozzi. L’ex tentatore ha cercato di far valere la sua verità, ma Sara non l’ha creduto. Javier, dunque, è tornato a casa. Ecco il video di Witty Tv.