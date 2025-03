Gianluca Costantino, corteggiatore di Uomini e Donne, era uscito insieme a Francesca Sorrentino nella puntata di mercoledì 19 febbraio. I due si erano promessi di conoscersi meglio fuori dagli studi ma dopo alcune settimane hanno deciso di mettere fine alla loro frequentazione.

Gianluca ha poi parlato della fine della conoscenza con la tronista Francesca Sorrentino.

“Uomini e Donne”, intervista esclusiva all’ex corteggiatore Gianluca Costantino

Gianluca, hai deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo un periodo complicato.

Tu stesso in un post hai scritto di voler tornare a sorridere. Quanto ti ha aiutato

questa esperienza e cosa ti porti dietro?

Ho passato due anni davvero complicati. Prima la scoperta della malattia di mia madre,

momento in cui mi sono completamente azzerato ed ho vissuto solo per lei. Quando ho

realizzato che stava per lasciarmi, le ho dato gli ultimi abbracci e l’ho ringraziata. Poi è

arrivato il buio. Mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire, senza

voglia di fare nulla. Come se non bastasse, poco dopo si è conclusa anche la mia ultima

relazione importante. Ho toccato il fondo e dovevo rialzarmi. Ripartire da me stesso era

l’unica scelta. Quando è arrivata questa opportunità, non ho esitato. Volevo tornare a

vivere, emozionarmi, provare nuove sensazioni. E ci sono riuscito. Il programma è stato un

vortice di emozioni, e nella redazione ho trovato persone che mi hanno fatto sentire in

famiglia, sempre pronte a incoraggiarmi.

Dopo la fine del programma, Francesca sui social ha fatto delle storie in cui ha detto che tra voi non era scattata la scintilla. E’ così? E’ stata una

scelta condivisa?

Ho già spiegato sui social che io mi sarei dato più tempo per conoscerci con calma.

Vi siete più sentiti? In che rapporti siete rimasti?

No, dopo le mie dichiarazioni non ci siamo più sentiti.

Durante il tuo percorso nel programma sei stato accusato di essere lì per visibilità. Le critiche ti hanno ferito?

Sono una persona molto riflessiva ed apprezzo le critiche costruttive. Ognuno può avere la

sua opinione ma, nonostante l’agitazione e la poca tranquillità, ho cercato di essere me

stesso senza mascherare nulla. Le critiche non mi hanno ferito, perché chi va in

televisione sa che sarà giudicato. La visibilità piace a tutti, ma non è l’unico scopo: una

volta lì dentro, le emozioni sono reali, ed è questo che fa la differenza.

Al di là delle critiche, sogni di lavorare in televisione?

Non l’ho cercato, mi è capitato e mi ha fatto molto piacere fare un’esperienza televisiva.

Che donna cerchi?

Cerco una ragazza determinata, spontanea, con i valori che mi ha lasciato mia madre.

Deve saper coinvolgermi, capirmi e supportarmi. Un po’ di sensibilità non guasta mai.

Tra i tuoi ringraziamenti hai citato anche Maria De Filippi. Conoscendola, cosa ti ha colpito di lei?

Come professionista non devo aggiungere nulla, ma a livello umano mi ha colpito la sua

semplicità, la sua empatia e la capacità di comprendere le situazioni personali e

caratteriali delle persone. Mi ha fatto sentire a mio agio, nonostante il contesto televisivo.

In passato sei stato concorrente del Grande Fratello Vip. Che ricordo conservi di

quell’esperienza? Ad oggi rientreresti nella Casa?

È stata un’esperienza bellissima, anche se breve. Purtroppo, per i motivi di cui ho parlato

prima, non sono riuscito a godermi appieno il periodo post-reality.

C’è un altro reality al quale parteciperesti?

Non mi viene in mente nulla, ma non mi precludo nessuna possibilità. Amo vivere il

momento e fare ciò che sento nel qui e ora.

Per il futuro cosa desideri?

Desidero innamorarmi. Desidero avere una famiglia, la vita purtroppo mi ha portato via troppo presto la persona che mi ha cresciuto e protetto. Desidero far sorridere e non fare mancare nulla a mia sorella. Desidero dare vita al mio grande progetto che nasce proprio dall’importanza che ho dato alla parola vita negli ultimi anni. Questa consapevolezza mi ha spinto a voler aiutare gli altri a riscoprire la propria forza, a stare bene con sé stessi e a raggiungere un equilibrio non solo fisico, ma anche mentale. Ho riunito un team di collaboratori con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere bene, offrendo supporto, monitoraggio e tutte le indicazioni utili per riuscirci. Questo progetto si chiama VYTAE, il plurale di “vita” in latino.