Uomini e Donne fa una bella sorpresa ai nostalgici del dating show di Canale 5 e torna in onda con le repliche delle vecchie scelte dei tronisti più amati di sempre. Ecco per voi la data di inizio e le scelte riproposte in prima serata.

Uomini e Donne news: il ritorno delle vecchie scelte in prima serata

Con l’arrivo dell’estate Uomini e Donne ha in serbo una bellissima sorpresa per i milioni di fan del seguissimo dating show condotto da Maria De Filippi. A partire da mercoledì 14 luglio 2021, infatti, Mediaset ha deciso di puntare sulle repliche del programma dei sentimenti più amato del piccolo schermo che per l’occasione viene riproposto in replica con le vecchie scelte del tronisti. Precisamente i telespettatori potranno rivedere le repliche de “La scelta”, il programma andato in onda nel 2019.

L’appuntamento è in prima serata a partire dalle ore 21.30 con le scelte di quattro vecchi tronisti molto amati e seguiti. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Bene, continuate a leggere il nostro articolo!

La scelta di Uomini e Donne in replica su Canale 5

Uomini e Donne torna in onda con le replica de “La scelta”, le cinque puntate speciali del dating show di successo trasmesse per la prima volta nel 2019. Gli appassionati del programma dei sentimenti ideato da Maria De Filippi ricorderanno bene i cinque tronisti protagonisti di questo speciale che viene riproposto in replica da mercoledì 14 luglio 2021 in prima serata su Canale 5.

La prima scelta è quella del tronista Lorenzo Riccardi, che alla fine ha scelto di uscire dal programma con la corteggiatrice Claudia Dionigi a cui è ancora legato. Poi è la volta di Teresa Langella che, dopo un lungo percorso, scelse Andrea dal Corso l’ex tentatore di Temptation Island. Una scelta sofferta visto che Andrea le diede un due di picche per poi cambiare idea. Oggi la coppia convive ed è sempre più innamorata.

Infine le scelte di Luigi Mastroianni e di Ivan Gonzalez. Ricordiamo che i cinque speciali del programma sono stati girati nella meravigliosa cornice del Castello di Torcrescenza nei pressi di Roma. Accanto ai cinque tronisti diversi personaggi noti: da Valeria Marini a Giulia De Lellis, senza dimenticare la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.