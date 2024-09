C’è grande attesa per il ritorno di Uomini e Donne, il dating show di successo condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5. Il programma, tra i più seguiti ed amati del piccolo schermo, ha lanciato diversi personaggi tra cui Ida Platano che a Uomini e Donne ha trovato più volte l’amore. Proprio la ex tronista non esclude la possibilità di tornare nuovamente sul trono alla ricerca di un compagno.

Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare come tronista?

Da settimane si parla di un possibile ritorno di Ida Platano sul trono di Uomini e Donne dopo la cocente delusione vissuta con il corteggiatore Mario. Dopo l’esperienza non proprio entusiasmante dello scorso anno, la ex protagonista del Trono Over potrebbe nuovamente tornare nelle vesti di tronista alla ricerca dell’amore. A pochi giorni dalla prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, Ida non era presente in studio per motivi di salute, ma Maria De Filippi ha più volte precisato che il suo ritorno è previsto non appena starà meglio. Proprio Ida, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha risposto alle tantissime critiche ricevute dopo la sua partecipazione precisando:

«Il mio lavoro è bello, lo amo, mi da da vivere. Gran parte della mia vita è al lavoro. È passione, amore, pane quotidiano. La gente che mi accusa di non lavorare o di lavorare poco? Mi viene da ridere, So che me l’hanno scritto e mi ha fatto ridere. Non rispondo, cosa devo rispondere?!».

Ida Platano torna sul trono di Uomini e Donne: “La speranza di trovare l’amore c’è”

Non solo, Ida Platano ha anche parlato d’amore e del suo atteso e criticato ritorno a Uomini e Donne: «sto bene, sono serena. Tranquilla, non ho ansie e non ho angosce. La speranza di trovare l’amore c’è, spero non venga mai a mancare dentro di me. Ma oggi non ho pensieri romantici, sto bene così, non ho fretta».

Chissà che questa volta Ida non sia più fortunata e possa finalmente uscire dal programma ricoperta da petali di rose rosse!