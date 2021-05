La nuova scelta di Uomini e donne, che ha visto Giacomo Czerny uscire dal dating-show insieme a Martina Grado, sta dividendo l’opinione del popolo del web, e a parlarne è ora anche Giulia De Lellis. L’ex protagonista storica del dating-show nonché ex corteggiatrice di Andrea Damante ha infatti rilasciato un commento social a margine della scelta del videomaker, in cui lei non nasconde di promuovere a pieni voti la mora prescelta di Giacomo, che ha avuto la meglio sull’altra corteggiatrice bionda, Carolina Ronca.

Uomini e donne, Giulia De Lellis si sbilancia sulla scelta di Giacomo Czerny

Può dirsi senza peli sulla lingua, la Giulia De Lellis che ora commenta via social la scelta che Giacomo Czerny ha registrato alla corte di Uomini e donne, scegliendo al suo fianco Martina Grado a discapito di Carolina Ronca. Una scelta che sta dividendo il pubblico tv ma che, sui social, trova la piena approvazione dell’ex corteggiatrice di Andrea Damante, Giulia De Lellis.

La blogger mora, infatti, riattivatasi tra le Instagram stories in queste ore, ha condiviso con i follower un’immagine che immortala la neo coppia, con tanto di descrizione all’insegna della stima nutrita per i due piccioncini. “Vi auguro un amore così, mia benedizione”, è il messaggio che Giulietta lancia a corredo dell’immagine rivelatrice, augurando al web in generale un sentimento come quello che, a suo dire, lega Martina Grado a Giacomo Czerny, e viceversa.

Da corteggiatrice e conduttrice tv: il nuovo progetto in arrivo

L’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne nel 2016, Giulia De Lellis, è intanto prossima a registrare in tv il suo debutto da conduttrice tv, per il format Love island di Discovery+ (prodotto da Fremantle) in partenza il 7 giugno 2021, un reality che vedrà un gruppo di single giocare alla ricerca dell’anima gemella.

Al riguardo, nel frattempo, tra le nuove storie condivise su Instagram la blogger ha anche fatto sapere di essere molto impegnata e al settimo cielo: “In questi giorni la mia vita è un film, un cinema infinito. Siamo in fase di organizzazione, manca sempre meno e l’ansia comincia a farsi sentire. Devo fare tampone, un check totale, generale, dal make-up al resto”.

Chissà, quindi, se riscuoterà successo il nuovo progetto tv della De Lellis.