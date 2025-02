Dopo l’addio al trono classico di Uomini e donne, con la scelta ricaduta su Gianluca Costantino, Francesca Sorrentino rompe il silenzio mediatico in un messaggio sui social. Mentre si rincorrono i gossip che vedrebbero la coppia uscente del dating-show di Maria De Filippi in balia di una crisi d’amore, l’ex gieffino si dice grato all’ultima tronista abdicata al trono, reduce da una dura crisi personale dovuta ad un lutto sofferto in famiglia.

Gianluca Costantino è grato a Uomini e donne, dopo la crisi

É un Gianluca Costantino intimista il mittente di un messaggio che lancia sui social, dopo l’uscita da Uomini e donne registrata come corteggiatore scelto da Francesca Sorrentino.

“Eccoci giunti al termine di un altro viaggio straordinario. Chi mi conosce sa bene quanto ci sia dietro ogni mia scelta di vita – fa sapere l’ex gloria di Grande Fratello, che ha conquistato il cuore di Francesca Sorrentino alla corte di Maria De Filippi dopo la sua crisi personale. Ho passato due anni della mia vita davvero complicati, dopo la perdita di mamma mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire”.

Così esordisce nel lungo messaggio sui social, l’ex gieffino, ricordato da molti telespettatori per il legame di intimità stretto nella Casa di Cinecittà con l’ex gieffina Soleil Sorge. E a corredo di una foto dello studio del dating show, il messaggio di Gianluca prosegue, poi, tra le parole via via più intimiste, alludendo alla svolta che il programma Uomini e donne gli ha regalato, rincuorandolo dal lutto sofferto per la morte della madre:

“Come se non bastasse, in quel periodo si è conclusa anche la mia ultima relazione importante. Mi restava solo una cosa da fare: ritrovare me stesso. Quando si è presentata questa opportunità, il mio unico desiderio era tornare a sorridere, stare bene e lasciarmi travolgere da nuove emozioni (anche solo la scelta di rimettermi in gioco mi faceva sentire vivo)”.

Al di là dell’evoluzione della frequentazione avviata con Francesca, Gianluca considera l’avventura intrapresa alla corte di Maria De Filippi come un viaggio di introspezione “indimenticabile”:

“Perché, passo dopo passo, ho imparato a liberarmi da negatività e paure, ed ho iniziato a lasciarmi trasportare dai momenti, dalle emozioni e dalle bellissime sensazioni che vivevo”, si legge nel messaggio del giovane.

Francesca Sorrentino rompe il silenzio social, dopo l’addio a Uomini e donne

A corredo di un nuovo post da lei condiviso sui social, anche la tronista uscente di Uomini e donne rompe ora il silenzio dopo l’addio alla TV. Tra le righe del nuovo messaggio Francesca Sorrentino si racconta a nudo, a fronte della scelta fatta, di chiudere il trono in anticipo, scegliendo inaspettatamente Gianluca come suo compagno di vita:

“È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova – si legge tra le righe del messaggio post-trono, che mi ha portato a far fronte ai miei limiti, i miei muri interiori, a fare i conti con me stessa. È stato un viaggio in cui a volte mi sono sentita amata, a volte sola, a volte felice, a volte scoraggiata. A volte al settimo cielo. È stato un viaggio che, sebbene mi abbia portato ad una meta diversa da quella convenzionale, è stato vero: perché è stato il MIO viaggio”.

La tronista uscente di Uomini e donne nutre gratitudine verso la produzione del dating-show di Maria De Filippi, che le ha permesso di riscoprirsi come donna e personalità dal forte temperamento.

Nel suo post intimista, in conclusione, dispensa la lezione di vita appresa mediante la sua ultima esperienza televisiva:

“Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, un po pignola, ma sempre VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere. Immensamente grata. Ho imparato sulla mia pelle una grande lezione: QUI ED ORA BISOGNA VIVERE TUTTO CIO’ CHE SENTIAMO DI FARE. Perché oggi ci siamo, ma domani non è mai una certezza!”.