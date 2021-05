Può dirsi una dei protagoniste più amate di sempre ad Uomini e donne, in queste ore Gemma Galgani è tornata a far parlare di sé, per essersi sottoposta al vaccino anti-Covid 19. La dama veterana del dating-show di Maria De Filippi su Canale 5 lo ha comunicato attraverso un intervento in rete condiviso con il popolo del web. Per l’occasione Gemma Galgani ha voluto lanciare un messaggio volto alla sensibilizzazione generale sull’importanza della prevenzione e della campagna vaccinale in corso contro il Coronavirus.

Uomini e donne, Gemma Galgani si vaccina

Nelle nuove puntata di Uomini e donne, Gemma Galgani emerge come indiscussa protagonista del parterre del Trono over, tra la frequentazione turbolenta con il cavaliere Aldo Farella rivelatasi fallimentare e una sfilata in coulotte, che ha diviso dentro e fuori lo studio del dating-show.

Di recente, il cavaliere campano ha comunicato a Gemma di non voler proseguire la loro conoscenza intrapresa al dating-show, nonostante la Galgani si fosse ricreduta sul conto di Aldo dopo avergli rivelato di non essere particolarmente attratta dal punto di vista fisico, da lui. Gemma è, quindi, a un certo punto tornata sui suoi passi, mostrando ad Aldo il suo interesse, ma ciò non è bastato e il cavaliere ha chiuso con la dama.

Poco dopo, poi, Gemma Galgani si è però presa una belle rivincita nello studio del dating-show, esibendosi in un sexy can can, con tanto di coulotte in bella vista, il che ha scatenato il disappunto dell’opinionista tv, Tina Cipollari, che in studio le ha dato della “ridicola”.

Ma non è solo per questi nuovi episodi tv che Gemma Galgani fa ora parlare di sé. L’ex fiamma del “gabbiano”, Giorgio Manetti, è al centro del gossip anche per aver comunicato ai follower su Instagram di aver ricevuto quella che sarebbe la sua prima dose di vaccino anti-Covid 19.

Così, in un mini-video che lei postato sul suo profilo Instagram, Gemma Galgani appare mentre si lascia iniettare il vaccino di prevenzione del virus contro cui il mondo intero sta combattendo. “Fatelo per il vostro bene e per il bene altrui!#vaccino #astrazeneca #nientepaura #nofear #vaccinatevi #gemmagalgani”, si legge nel messaggio che la dama ha riportato a corredo del suo video rivelatorio.

La reazione del web al post della dama di Uomini e donne

Nella descrizione del post anti-Covid 19 di Gemma Galgani, figura persino la dicitura del vaccino che la dama ha sostenuto, ovvero il tanto discusso Astrazeneca. Nel messaggio, la dama lancia forte e chiaro un invito generale alla prevenzione del Coronavirus, esortando quindi chiunque a vaccinarsi.

Oltre ai messaggi di complimenti dei fan, per Gemma Galgani intanto non mancano commenti critici, di disappunto e altre riflessioni, come quest’ultimi: “Ma perché postate questi video? A che pro?”; “Io non mi vaccino poi ognuno faccia ciò che vuole, rispetto per tutti”; “Dovresti essere vaccinata da tempo, considerata la tua età…”.