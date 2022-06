Sui social e sul web girano voci che vedono un importante allontanamento da Uomini e Donne. Si vocifera che Gemma possa essere tagliata fuori dallo show? Sarà vero? Mentre le voci si susseguono, senza basarsi, però, su fatti certi, su Witty Tv è comparso il video di una esterna inedita della dama torinese con il corteggiatore Giovanni.

Uomini e Donne: Gemma Galgani fuori dalla show?

Le voci si rincorrono e i fan si preoccupano. Gemma Galgani non sarà più sulla sua poltroncina a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda nel primo pomeriggio dal lunedì al venerdì? L’edizione è appena finita ed è ancora troppo presto per parlare della prossima che ritornerà a settembre. Troppo presto per dire quali protagonisti dello show di Canale 5 verranno convocati nuovamente e quali, invece, rimarranno a casa.

Oltre a questo è impossibile pensare che Uomini e Donne possa fare a meno di Gemma Galgani anche se nelle ultime settimane la dama torinese è rimasta un po’ in disparte e ha lasciato spazio alle storie amorose di amici e colleghi.

Da anni la Galgani è una delle protagoniste più amate del programma. Potremmo definirla quasi una istituzione. Impossibile pensare alla trasmissione senza di lei. Senza, oltretutto, i suoi battibecchi con Tina Cipollari. Va inoltre sottolineato che proprio grazie a Uomini e Donne ha ottenuto grande successo e con Maria De Filippi è stata protagonista di numerosi programmi passando anche ad essere intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Risulta quindi impossibile pensare che le strade di Uomini e Donne e di Gemma si separino.

Uomini e Donne: l’esterna inedita

Cosa si vede nel video inedito? Cosa viene raccontato nell’esterna di Gemma e Giovanni a Uomini e Donne che non abbiamo mai visto andare in onda su Canale 5? Ebbene prima della fine del programma di Maria De Filippi i due protagonisti dello show sono riusciti a uscire insieme e a conoscersi meglio.

Gemma, nel breve filmato, pare essere molto entusiasta anche se Giovanni le ammette di averla immaginata più cicciottella. Allora la tv ingrassa davvero?

Giovanni riguadagna punti dicendo a Gemma che “quando parli mi innamoro, mi incanti“.

Gemma e le sorprese dopo l’estate

Piuttosto cosa escogiterà Gemma quest’anno? Due estati fa tornò in studio dopo aver fatto qualche ritocchino, l’estate scorsa, invece, arrivò con una grossa sorpresa, ovvero dopo l’intervento al seno. A settembre cosa succederà? La vedremo con un nuovo look? E’ possibile che al posto della capigliatura bionda decida di cambiare colore dei capelli?