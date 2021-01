La puntata di Uomini e Donne comincia con Gemma a centro studio. Dopo le insinuazioni di Aurora, la Galgani ha cercato un confronto nel dopo puntata. “Sono andata per parlarle educatamente, prende e scappa. Ha detto delle cose molto gravi, esigo delle spiegazioni” – precisa la dama di Torino – “ha questo atteggiamento che sembra che chissà cosa abbia combinato. Non ci sto più a questi ricatti morali, è sadismo questo“. La Galgani chiede ad Aurora di dire tutto: “non ho paura di niente di quello che può dire o sapere, non ho fatto nulla della quale debba nascondermi: o dice cosa sa, oppure chiude sta bocca“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto fra Gemma e Aurora.