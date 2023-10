Ermes Faccoli è il nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua. Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 4 ottobre, il 35enne è sceso per conquistare la dama del trono over e subito si è fatto notare per la sua bellezza. Scopriamo insieme chi è e dove lo avevamo già visto in tv.

Chi è Ermes Faccoli, nuovo corteggiatore di Roberta

Tutti pazzi per Ermes Faccoli. Il web si è scatenato quando Maria De Filippi ha presentato il nuovo corteggiatore sceso appositamente per Roberta Di Padua. La dama si è mostrata subito interessata all’uomo che ha raccontato di avere 35 anni e non essere sposato. La sua precedente relazione è finita un anno fa, quindi ora è libero e pronto a innamorarsi.

Ma chi è Ermes Faccoli? Come spiegato nel corso del dating dei sentimenti, è nato a Brescia e nella vita fa il trainer di vendita, cioè forma le persone a vendere. Fisico statuario e con i lineamenti che ricorda Jonny Depp, Ermes aveva già partecipato ad un altro programma televisivo. Durante la settima edizione di ‘Ciao Darwin’, nella puntata Reali vs Virtuali, aveva sfilato in intimo catturando tutti i presenti. Sul suo profilo instagram sono presenti due foto ricordo di quell’esperienza.

Ermes Faccoli, profilo instagram

Su instagram è possibile trovarlo con il nome utente di @ermesdinhowow e vanta circa 67 mila follower. Diversi gli scatti che lo ritraggano in palestra o al mare. A Uomini e Donne è sceso per Roberta: “Mi hai colpito esteticamente. Ho scritto alla redazione proprio per te e mi farebbe piacere conoscerti”. La dama lo ha tenuto e lo ha subito invitato a uscire la sera con lei.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo come è continuata la loro conoscenza.