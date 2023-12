Canale 5 ha in serbo un cambio di programmazione in vista di venerdì 8 dicembre 2023, Festa dell’Immacolata. Stop alla messa in onda di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Come mai? E soprattutto quando tornano in onda?

Uomini e donne e Amici stop 8 dicembre, non in onda: quando tornano?

La festività dell’8 dicembre 2023, giorno dell’Immacolata, manda in pausa due programmi molto amati e seguiti dal pubblico di Canale 5. Si tratta di Uomini e Donne e Amici che saltano la puntata di venerdì 8 dicembre. Il motivo? La festività dell’8 dicembre dell’Immacolata Concezione. Al posto del seguitissimo dating show e della scuola di giovani talenti, Canale 5 ha pensato bene di intrattenere il pubblico con una puntata doppia dell’amatissima soap tv “La promessa”.

Quando tornano Uomini e Donne e Amici in onda? Per i milioni di fan che seguono i programmi ecco i prossimi appuntamenti. Amici torna in tv domenica 10 dicembre 2023 dalle ore 14.00 su Canale 5 con il consueto appuntamento con Amici. Gli appassionati di “Uomini e Donne” dovranno attendere lunedì 13 dicembre quando, alle ore 14.45, si riaccenderanno i riflettori sulle storie di tronisti, troniste, dame e cavalieri.

Uomini e Donne e Amici non in onda l’8 dicembre: al loro posto La Promessa

Nel giorno della festività dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre 2023, Uomini e Donne e Amici vanno in vacanza. Al loro posto Canale 5 proporrà una lunghissima puntata della soap “La Promessa“. La soap opera spagnola, campione d’ascolti, si allunga facendo compagnia ai telespettatori dalle ore 14.45 fino alle 17.00. Successivamente la linea passa regolarmente a Pomeriggio Cinque, il talk show condotto da Myrta Merlino. Nessun cambiamento per quanto riguarda la programmazione della prima serata. Confermato per venerdì 8 dicembre 2023 il terzo appuntamento con “Ciao Darwin 9″, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis.

Ricordiamo ai telespettatori che Amici torna in tv domenica 10 dicembre 2023, mentre Uomini e Donne” da lunedì 13 dicembre nel consueto appuntamento pomeridiano!