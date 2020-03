Domani, mercoledì 11 marzo 2020, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Dopo i primi due appuntamenti settimanali col Trono Classico, la trasmissione dà ufficialmente spazio alle ultime news su Gemma Galgani e gli altri protagonisti del programma.

Uomini e donne, domani in onda il Trono Over: Gemma in lacrime in uno studio senza pubblico

In onda a partire dalle ore 14.45 di domani pomeriggio, la nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne vede Gemma Galgani in lacrime e, quindi, non mancano neppure le continue bordate di Tina Cipollari.

Infatti, annunciato il tema della nuova sfilata (“Solo per i tuoi occhi”), Maria De Filippi, che in studio conduce senza pubblico, così svela a proposito della dama torinese: “Gemma è un po’ triste perché non riceve più corteggiatori”.

Grossomodo a questo punto, la diretta interessata scoppia a piangere, mentre l’opinionista “rivale” affonda definitivamente la donna con queste parole – colpo di grazia: “Trovami una lacrima su questi occhi”.

Uomini e donne, Trono Over: anticipazioni puntata dell’11 marzo 2020

Stando alle nuove anticipazioni, inoltre, nella puntata di Uomini e donne dell’11 marzo 2020 Barbara De Santi partecipa al programma in collegamento, mentre in studio la Ursida fa una rivelazione a sorpresa su un corteggiatore.

Di cosa si tratta? Il giovane Andrea è uscito con Valentina Autiero, ma Veronica sgancia la “bomba” e rivela di un presunto bacio dato dal ragazzo in riva al mare. Che sia guerra tra le due dame e il cavaliere? Vedremo.

Infine, nella puntata di domani assistiamo anche ad un nuovo botta e risposta a distanza tra Gemma e Barbara. La dama numero uno del Trono Over definisce poco spontanea la De Santi e lei non perde certo occasione di replicare per le rime.

Ecco il video da Witty tv con tutte le nuove anticipazioni ufficiali.