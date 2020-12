Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 22 dicembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata protagonisti Roberta e Riccardo; la coppia ha deciso di riprovarci e a sorpresa hanno confessato di aver vissuto dei momenti di passione. La delusione per la dama però è dietro l’angolo, visto che poco dopo scopre che Riccardo è aperto ancora a nuove conoscenze.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio ai tronisti Davide e Sophie. Dopo l’addio di Gianluca che ha deciso di abbandonare il trono, Davide è sempre più indeciso fra Beatrice e Chiara, mentre per Sophie potrebbe esserci un no finale. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 22 dicembre 2020 in diretta

ore 14:50 – La puntata inizia con l’esterna di Davide e Beatrice. Il tronista è sempre più preso dalla corteggiatrice: “sono stato benissimo, mi ha fatto il regalo, anche a mia madre. Se non scelgo è perchè devo capire delle cose, io quando sono con Chiara è l’unico motivo per cui al momento non riesco a scegliere Beatrice. Sono in difficoltà“. La corteggiatrice dal canto suo: “per me sono state tutte cose importanti. Per me è tanto quello che mi ha detto e mi domando ‘perchè sono ancora dentro questo programma’. Ma tu vuoi toglierti dei dubbi su quello che provi tu oppure lei?”.

ore 15:00 – E’ il momento di Biagio che è uscito in esterna con Arcangela. La dama ha trascorso una bella serata, ma lamenta di essere stata memorizzata su whatsapp come “nuova di Uomini e Donne”. Il cavaliere però rivela di pensare ancora a Sabina che reagisce ridendo alla cosa e precisa: “ho un cattivo ricordo di lui, non voglio andare oltre. Per me è chiusa così, Biagio non è più nei miei pensieri. Ci stiamo frequentando con Claudio, devo dire che mi trovo benissimo“. Biagio però reagisce: “ci sono stati anche dei momenti belli“, ma la dama è ferma sul suo pensiero: “è vergognoso quello che hai detto su me e Maria”.

ore 15:05 – Scontro fra Tina e Aurora. “Ti lamenti degli opinionisti, parli sempre sopra gli altri. Io a Biagio non ho mai detto amore, ma che provavo simpatia. Poi parli te che con Giancarlo avete fatto questa tarantella, non si capisce mai niente. Hai finito di rompere con le tue battute buttate lì per caso e poi fai la vittima?” dice Gemma, ma Aurora accusa la Galgani di andare nei saloni e che Gianni mette i like. La De Filippi interrompe l’ennesimo teatrino.

ore 15:15 – E’ il momento di Armando e Lucrezia, ma la De Filippi avvisa la dama che il cavaliere è uscito con un’altra donna. Lucrezia allora si alza e lascia il centro studio. La nuova dama è Denicet con cui c’è stata un’uscita proiettata verso cose importanti: “si è aperta più del dovuto, è stata una serata piacevole che ci ha portato a parlare di problemi reali che ti trovi ad affrontare nel percorso di vita“. Lucrezia dal parterre: “gli avevo detto non prendermi in giro. Per me sta bene così, una persona che si comporta in questo modo dimostra che di me non te frega nulla“.

ore 15:35 – Dal Trono Over al Trono Classico con Sophie. La tronista è uscita in esterna con Matteo che ha cambiato atteggiamento. “Quando mi blocco un pò ho bisogno che qualcuno fa un passo verso di me” – precisa il corteggiatore, ma Maria De Filippi sorprende tutti “Matteo se lei ti scegliesse tu che le diresti?“. Matteo replica: “se lei mi sceglie domani non posso avere tutti questi dubbi. Se lei non è come io l’avevo percepita all’inizio, mi sono spaventato e l’ho detto“.

ore 16: 00 – Sophie è giustamente stranita dalla risposta di Matteo: “ma sul serio. Ma ce la fai? Sei titubante ancora. Ti ho fatto conoscere mia madre, ti ho fatto l’esterna del compleanno, non prendermi in giro. Sono brava e buona, ma fidati che tira tira si spezza e vai a casa. Stai giocando un pochino troppo…”. La tronista si alza e se ne va: “ti vengo incontro, tu entri qui che stai venendo ad un funerale, basta sta faccia da morto“. In studio tutti sono straniti dalla risposta di Matteo, mentre Antonio decide di lasciare il programma. Matteo sta davvero fingendo?