Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 30 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Sara ha deciso di chiudere nuovamente la conoscenza con Biagio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, una bella sorpresa in arrivo per Gemma Galgani. Di cosa si tratta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 30 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Armando che si è lasciato scappare un complimento verso Noemi, corteggiatrice di Matteo. Marika reagisce male alla cosa.

ore 15:00 – Gianni accusa Armando: “se la ragazza ci fosse stata tu ci saresti uscito“, ma il cavaliere napoletano ribatte “ma che problemi hai? Hai problemi con l’età“, ma l’opinionista replica “mi sembra che tu voglia solo divertirti. Ad alcune donne non piace ricevere apprezzamenti per strada”. Anche Graziano interviene precisando: “dipende dal complimento e come viene fatto” e anche Gianni è dello stesso parere…

ore 15:05 – A centro studio è il momento di Ida. Per la dama c’è un nuovo corteggiatore. Marcello dal parterre è infastidito dalla cosa. Niente da fare per Lorenzo: “al momento sto conoscendo Marcello e vorrei proseguire con lui“.

ore 15:20 – Si passa a Diego e Graziano divisi da Vittoria. Il cavaliere romano: “mi hai mandato dei messaggi dopo la puntata, ma non li ho proprio letti perchè sei archiviata“, ma la dama si difende: “ti ho chiamato perchè l’altra volta per questioni di tempistiche non c’è stato modo di confrontarsi”. La dama è uscita con Graziano e ci è scappato un bacio.

ore 15:30 – In studio è Diego show. Il cavaliere romano asfalta prima Vittoria e poi Graziano che uscirà con Valentina, dama con cui è uscito anche lui. In studio scoppia la discussione e Armando non perde occasione di punzecchiare il ‘rivale’ Graziano. Alla fine Diego decide di interrompere la conoscenza con Valentina con Graziano che riprende Sara che ha applaudito a questa scelta.

ore 15:45 – Si passa alla tronista Roberta che ha eliminato tutti i corteggiatori salvando solo Luca. Da alcuni video visti in redazione ha scelto Samuele con cui è uscita in esterna.