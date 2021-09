Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 21 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il ritorno di Filiberto in studio e lo scontro con Tina Cipollari.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Ida Platano e della conoscenza con Marcello, ma anche di Gemma delusa dal non avere ancora ricevuto nessuna proposta dai cavalieri.

Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 21 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Gemma nel confessionale parla di Isabella: “non si può competere con sua maestà. Si sente come Giove dall’alto dell’Olimpo, ma chi sei? Ma datti una regolata? Vuol dire che ti ho turbata. Non me ne intendo di social, mi è stato detto che andava a chiedere a delle persone di fare follower, si sponsorizza. Io non lo farei mai“.

ore 15:00 – Gemma Galgani entra in studio con il décolleté in bella mostra e Tina sentenzia: “si mostra, del resto è in vendita“. Intanto Isabella non ribatte alla dama che però precisa: “non fare la vip perchè sei uguale a tutti quanti noi e non ti permettere mai più di dare consigli e suggerimenti perché non li accetto. Sono qui per dire la mia opinione, non ti permettere di puntarti il dito alzandoti”. Isabella precisa: “ho parlato di lei solo in due occasioni: l’uscita con Riccardo e l’altra con Aldo che tu intendevi difendere da me. Sono gli unici due casi in cui sono intervenuta con te. Per quanto riguarda i social io sponsorizzo me stessa con i miei soldi. Quando dici ‘sponsorizzare’ devi sapere cosa dici”.

ore 15:15 – Gemma è uscita in esterna con Filiberto, il cavaliere ‘nemico’ di Tina che si complimenta per il décolleté. “Hai un bellissimo seno. La cosa migliore sei tu” dice l’uomo in esterna. La Galgani però in studio rivela: “non mi sono trovato tanto bene. Abbiamo avuto poche occasioni per poterci frequentare nella conversazione. Non voglio delle frasi da cioccolata, desidero che il contenuto corrisponda con le parole”. La dama interrompe la conoscenza