Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 17 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la tronista Andrea Nicole si è confrontata con i corteggiatori, ma abbiamo assistito anche alla litigata tra Isabella e Gemma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alle prime esterne dei tronisti. In particolare di Roberta uscita con Matteo. Cosa altro sarà successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 17 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – Si parte con Pinuccia e Alessandro del Trono Over. La coppia è uscita in esterna insieme, ma la dama precisa: “mi dispiace per l’età, ma sono aperta per un’amicizia“. I due poi ballano un valzer sulle note di “Rose rosse“.

ore 15:00 – A centro studio Armando e la nuova dama Marica. Il cavaliere napoletano precisa: “lei ha un bella anima di cui potersi innamorare. Credo per esperienza di vita ci si innamora dell’anima di una persona. Siamo usciti: baci, carezze e abbracci”. La dama: “non voglio precludermi la conoscenza anche se vivo a Palermo e lui a Napoli, vediamo come va“.

ore 15:15 – Armando attacca il nuovo cavaliere Graziano rivelando un retroscena inedito. Il nuovo cavaliere napoletano si difende: “sei presuntuoso, non sono chiachiello come te”, ma Armando ribatte: “ma vuoi fare l’opinionista?“. In difesa del nuovo cavaliere arriva Tina: “il bue che dice cornuto all’asino“.

ore 15:20 – Maria De Filippi parla con Gemma: “non ti ha invitato nessuno a ballare?“, mentre Tina se la ride. Poi la padrona di casa rivela che la Galgani ha lasciato il numero al cavaliere Salvatore che precisa: “sono lusingato del numero, è una bellissima signora però non fa parte dei canoni della mia bellezza“.

ore 15:30 – Nuovo confronto in studio tra Tina e Gemma. La Cipollari ironizza sulla nuova immagine della dama di Torino: “ma non la vedi che sembra Cicciolina? Lei non va a pensare ad uno di 60 anni…“. Intanto a centro studio è il momento di Kerry.