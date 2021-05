Non perde tempo Carolina Ronca, che, dopo aver appreso della scelta del nuovo tronista uscente da Uomini e donne, Giacomo Czerny, di uscire dal trono classico con la sua acerrima rivale Martina Grado, ora si dà all’amore dei follower in una serie di post condivisi via social. Stando alle anticipazioni tv relative alla scelta del tronista videomaker dalla tinta bionda, la bionda corteggiatrice non avrebbe affatto reagito bene alla scelta di Giacomo ricaduta su Martina, non aspettandosi quindi di essere battuta dalla mora in amore. Ma andiamo a scoprire, come ha reagito la bionda influencer.

Uomini e donne, Carolina Ronca non è la scelta di Giacomo Czerny

In queste ore nel web sono virali le ultime anticipazioni tv che vedono Giacomo Czerny fare la sua scelta tra le due corteggiatrici Martina Grado e Carolina Ronca nella puntata di Uomini e donne registratasi il 19 maggio 2021. La scelta in questione potrebbe andare in onda tra pochi giorni e intanto divide l’opinione dell’occhio pubblico.

A partire a quanto pare dalla stessa Carolina Ronca, che stando alle anticipazioni tv del momento, avrebbe reagito stizzita e incredula alla scelta di Giacomo Czerny di uscire dal dating-show con Martina Grado, con parole infuocate e con qualche accusa. Nel dettaglio a detta di Carolina Giacomo l’avrebbe costretta al dating-show, ad un certo punto della loro conoscenza, a dichiarare pubblicamente i sentimenti nutriti per il videomaker, fino al momento in cui lui non ha deciso di prendere un’altra direzione, concentrandosi quindi sulla corteggiatrice mora.

Niente pare abbia potuto consolarla in studio, dopo aver appreso che Martina avesse avuto la meglio su di lei nel cuore di Giacomo, tanto che Carolina avrebbe negato ogni saluto al videomaker, poco prima di uscire di scena dal format prodotto e condotto da Maria De Filippi.E non è tutto.

Uomini e donne, le reazioni a freddo post-scelta

dopo essere uscita da single dal format, Carolina Ronca ha voluto condividere con i fan le sue prime reazioni a freddo a fronte della scelta, con una serie di post condivisi su Instagram. In una Instagram story, Carolina si lascia immortalare in un primissimo piano che evidenzia il biondo dei suoi capelli e dalla descrizione sibillina di chi ha voglia di ripartire da capo, “Carica”. Poi, a corredo di una nuova foto pubblica, scrive la seguente descrizione che menziona Achille Lauro in Marilù: “Ma sei così, Un’attrice comic, La bomba atomica, Sì, ma tu sei così, In fiamme, sei Notre-Dame, Alla Scala, l’Opera, Una notte a Pigalle”.

L’amore dei fan per lei è immenso e tra i nuovi commenti social si legge non a caso il seguente di un’utente comune che le scrive: “Anche se non ti ha scelta, e tutti noi ci credevamo, abbi cura di te. Sei una ragazza speciale”.