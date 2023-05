Sono stati l’ultima coppia ad uscire da Uomini e Donne, ma si sono già lasciati. Ci riferiamo alla ex tronista Nicole Santinelli e al suo corteggiatore e per pochissimo anche compagno di vita, Carlo Alberto Mancini. E’ stato proprio quest’ultimo ad annunciarlo, in lacrime, con una diretta Instagram. Delusione per i fans ovviamente, che hanno accolto la notizia come un fulmine a ciel sereno. Ecco cosa sappiamo al momento.

Carlo e Nicole si sono lasciati: la diretta Instagram

Nella giornata del 27 Maggio, attraverso una diretta Instagram, Carlo Alberto ha lasciato senza parole i tanti estimatori che lo hanno seguito e supportato all’interno del dating show di Canale 5, annunciando la fine (già!) della relazione con la bionda e bella Nicole.

Il suo è stato un lungo sfogo: “La nostra storia è finita, ma io non ho problemi a farmi vedere così, anche se mi scappa una lacrima non fa niente” ha detto.

Ed ha aggiunto: “Io le ho promesso che l’avrei rispettata e amata. Perché sono quel tipo di uomo. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza. Siamo in un periodo in cui la donna è affascinata dall’uomo sfuggente, da quello che fa mancare la terra sotto i piedi. Io non sono quel tipo di uomo. Io do certezze. Non è una sorpresa che io mi manifesti in maniera impetuosa a livello sentimentale”.

Dunque è stata lei a prendere la decisione ma al momento i motivi non sono noti. E pensare che solo pochi giorni fa, ospiti del programma Mediaset Verissimo, i due giovani avevano commosso la platea in studio e i telespettatori a casa giurandosi amore eterno!

L’appello ai followers: “Non attaccatela”

Nonostante la delusione e la sofferenza del momento, Carlo Alberto non mostra affatto rancore nei confronti della ex, anzi. Il ragazzo ha chiesto ai followers di non aggredire ed offendere Nicole: “Vorrei anche difendere lei che merita tutta la felicità del mondo. Con me è stata onesta, schietta e sincera. Non datele addosso perché è speciale. Non ho bisogno di essere difeso. Non attaccatela”.

Per ora, stando a queste accorate affermazioni, sembra che l’affetto e la stima prevalgano su eventuali recriminazioni. Ad ogni modo, in caso di ulteriori novità, vi terremo aggiornati.

Il video in cui Carlo spiega delle cose: