É un Armando Incarnato forgiato dal fuoco della volontà di riattivarsi a Uomini e donne per la ricerca dell’amore, il protagonista del grande ritorno in TV più chiacchierato del momento. Il veterano tra i cavalieri partecipanti al trono over si presenta nello studio del dating show di Maria De Filippi, dicendosi pronto a mettersi in gioco per la conquista dell’anima gemella e non solo. Tra le dichiarazioni del ritorno, il napoletano ammette di essersi odiato come padre e uomo, soffrendo il peso del giudizio dell’occhio pubblico, anche a mezzo social e non solo per le critiche ricevute negli anni in trasmissione.

Uomini e donne, Armando Incarnato rientra in trasmissione: silenzio rotto sull’addio

Tra i grandi ritorni in televisione Armando Incarnato registra un momento particolarmente virale sui social nella re-entry a Uomini e donne. É un passaggio che a grande richiesta dei fan il napoletano segna come un ritorno al passato e una riscoperta del suo “io”, consapevole di dover fare sempre fronte al peso del giudizio altrui, oggi così come in passato, sotto i riflettori della trasmissione che gli ha permesso di raggiungere la popolarità.

“Viviamo in un’era dove tutti hanno la tendenza a giudicare la vita degli altri e personalmente, soprattutto sui social e sul web in generale, mi sono sentito giudicato come padre, come uomo- ammette un commosso Armando Incarnato che così rompe il silenzio sull’addio a Uomini e donne nel momento del ritorno al dating show-, mi è stato detto che sono incapace di crearmi una vita e di amare, che sono un arrogante e un presuntuoso”.

Il peso del giudizio altrui ha portato Armando Incarnato a rimettersi in discussione sotto ogni punto di vista, e per certi versi nei momenti più duri ad odiarsi, fino a riscoprirsi prima della re-entry in TV: “perché alla fine ero io l’artefice di determinate situazioni che portavano la gente e vedermi come la persona che non sono”, aggiunge nel messaggio.

Armando Incarnato replica alle critiche

Rispetto alle critiche ad oggi ricevute come personaggio pubblico di Uomini e donne alla ricerca dell’amore al trono over, il cavaliere ammette di essersi sentito giudicato sul personale, peraltro tacciato di muovere maschilismo contro le dame, in primis per i toni nelle discussioni della trasmissione. Ma Armando Incarnato tiene a scrollarsi di dosso la nomea di maschilista, credendo fermamente nel principio della par condicio: “In tanti mi hanno accusato di usare toni troppo bruschi con le donne, toni quasi di superiorità, ma non è così. Davanti a certe situazioni che mi infastidiscono non faccio differenze proprio perché credo fortemente nella parità dei sessi”.

Armando Incarnato torna virale nel web: l’attacco a Mario Cusitore di Uomini e donne

Dividendo ancora una volta il popolo sui social con il suo ritorno a Uomini e donne, Armando Incarnato si dichiara ancora una volta intenzionato a riattivarsi come personaggio televisivo disponibile alla ricerca dell’amore, anche al cospetto del giudizio dell’occhio pubblico. Tuttavia, il napoletano non intende rinunciare alla sua tendenza televisiva a sfoggiare nel piccolo schermo i suoi cambiamenti camaleontici che dettano trend in fatto di stile e moda, come le svolte di hair look.

Intanto, desta clamore social il primo confronto televisivo di Armando con l’altro cavaliere tra gli over Mario Cusitore, a cui Incarnato ricorda l’amica tronista uscente Ida Platano tacciandolo di averla sfruttata per visibilità e per avere un posto fisso nel dating show: “Tu puoi utilizzare le macchine per arrivare in cima, ma non le persone …che vivono di cuore”, sentenzia il napoletano rubando la scena agli altri over e i tronisti di Uomini e donne.