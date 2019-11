Armando si scaglia contro Juan Luis. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, Incarnato ha attaccato Ciano, invitandolo con decisione a “non prendere in giro Gemma“. Ciano, però, ha replicato all’uomo di non assumere il ruolo non richiesto di “opinionista“, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono anche loro schierati contro quest’ultimo. Ecco il video Witty tv con lo scontro in trasmissione.