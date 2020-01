Nuova registrazione per Uomini e Donne Over. Nei prossimi giorni, a quanto pare, il trono dei senior prenderà il sopravvento o quasi. Il motivo? Ebbene pare proprio che negli ultimi giorni abbiano registrato molte più puntate riguardanti Gemma e colleghi, più che quelle del trono classico dove si attende con ansia la scelta di Giulio Raselli. Cosa succederà dunque nel programma di Maria De Filippi? Secondo le ultimissime anticipazioni Armando tornerà in studio per spiegare a tutti la sua storia e mettere a tacere, una volta per tutte, Gianni Sperti.

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: dove eravamo rimasti nel people show

Cosa è accaduto nelle precedenti registrazioni e che presto vedremo andare in onda? Ebbene Armando è stato accusato da Gianni Sperti di avere una donna fuori dal programma. Il corteggiatore napoletano, che ha instaurato in studio numerose conoscenze e che ha creato molto scalpore quando si è particolarmente avvicinato a Ida, ha sempre destato qualche sospetto nell’opinionista.

Sperti, infatti, non ha mai avuto completamente chiaro il comportamento del bel napoletano. Così non appena sono giunte alle orecchie dell’ex ballerino segnalazioni più insistenti, Gianni non ha potuto rimanere in silenzio e ha palesato con forza tutti i suoi dubbi.

Cosa è accaduto dopo? Il caos. Pare che attaccato da tutti o quasi, con le sue due donne più infuriate che mai, Armando abbia abbandonato lo studio sotto invito dello stesso Sperti a lasciare per sempre il programma.

Quando però sono circolate in rete le anticipazioni di Uomini e Donne Over, Armando ha smentito in parte ciò che era stato scritto dicendo di attendere la messa in onda della puntata e soprattutto gli sviluppi per capire bene come erano andate le cose.

Nel frattempo i fan hanno pensato a qualsiasi cosa e fatto tutte le ipotesi possibili andando addirittura a scandagliare i profili social del bel napoletano e delle sue ex.

Cosa è accaduto poi? Nell’ultima registrazione della trasmissione di Maria De Filippi Armando ha avuto modo di raccontato la sua verità. Ecco tutte le news in merito.

Uomini e Donne Over: la verità di Armando e il suo ritorno in studio

Secondo quanto anticipato dalle talpe del Vicolodellenews Armando è tornato in studio a Uomini e Donne Over portando con se la sua ex Jeannette.

Come i telespettatori ricorderanno qualche mese fa fu proprio Tina Cipollari a menzionare la donna ed Armando, all’epoca, rispose che si trattava di una signora che lavorava per lui.

Armando e Jeanette hanno iniziato a parlare della loro storia partendo da quando ancora non si conoscevano. Prima di lei, infatti, lui è stato con un’altra donna che è stata in fin di vita. Solo dopo è arrivata lei, ma la loro storia è terminata da molto tempo.

Entrambi hanno sottolineato che le foto che lei postava in cui si riconosceva la casa di Armando, secondo il loro racconto, erano semplicemente del 2014 e non più recenti. Jeanette ora lavora per Armando nel suo negozio di parrucchiere, ma oltre alla stima reciproca non c’è più nulla che li leghi.

La donna è però stata attaccata per aver insultato Veronica sui social. Armando non ha difeso la dama, ma ha giustificato le esternazioni dell’ex. La cosa è sembrata molto strana a tutti.

Nello studio è poi calato il gelo quando Veronica è sembrata non dar peso alle pesanti accuse che Jeanette le ha mosso contro. La dama è addirittura passata sopra al comportamento di Armando dicendo di provare ancora qualcosa per lui.

Inutile dire come tutti siano rimasti a bocca aperta. Per fortuna Gianni, ormai il più furbo di tutto, ha chiesto subito che i diretti interessati gli mostrassero i cellulari per controllare se fossero o meno d’accordo vista l’assurda situazione che si era venuta a creare.