Cosa accadrà nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda domani, martedì 26 novembre 2019? Il sito Witty tv ha pubblicato un video con le nuove anticipazioni. Ida va via dallo studio in lacrime, mentre Riccardo prova ad inseguirla per l’ennesima volta. Poco dopo, Anna e Samuel litigano dopo il bacio che c’è stato al ristorante. Ecco il video Witty tv e Mediaset con le nuove immagini in anteprima.