Cosa ci dicono su Uomini e Donne le anticipazioni dalla registrazione di oggi, martedì 19 novembre 2024? Il colpo di scena più eclatante riguarda uno dei tronisti del trono classico. Alessio rimane senza corteggiatrici e viene invitato da Maria De Filippi a lasciare il programma oltretutto dopo che ormai le corteggiatrici sono andate via. Altri volti storici del programma hanno lasciato lo studio. Quali? Ecco tutti gli spoiler

Uomini e Donne anticipazioni registrazione di oggi, 19 novembre: cosa è accaduto?

Cosa è accaduto nella registrazione di oggi, 19 novembre 2024, di Uomini e Donne secondo le anticipazioni? Alessio si è trovato costretto ad abbandonare il trono. Il bel tronista è rimasto senza corteggiatrici. Sono tutte andate via. Maria De Filippi lo ha quindi invitato ad abbandonare. Come mai tutto ciò? A pesare sulla decisioni delle ragazze che lo corteggiavano è sicuramente stato il suo atteggiamento, il fatto che abbia dichiarato di aver intenzione di baciare tutte, anche una dopo l’altra se le esterne erano ravvicinate. In più si sono aggiunte le segnalazioni che lo vedevano in alcuni locali con una ragazza. Se si partecipa a Uomini e Donne come tronista non si può andare a far “baldoria” nei locali. Eppure Alessio pare non aver voluto seguire le regole. Guarda caso, oltretutto, alla redazione aveva detto una cosa diversa. Doveva essere da un’altra parte. La segnalazione lo vede oltretutto aver fatto festa, in passato, anche con Mario Cusitore. Il bel chef dice che in realtà erano compleanni di amici in comune, ma a questo punto nascono vari dubbi a tutti.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Cos’altro è accaduto? Veronica non è tornata in studio per Michele.

Francesca, invece, è uscita con Paolo e il nuovo corteggiatore si arrabbia, esce dallo studio e fa per andarsene, ma lei lo insegue.

Martina porta Gianmarco in esterna, però sottolinea che le piace anche Ciro e apprezza anche il nuovo arrivato. Insomma la tronista pare parecchio indecisa. Sarà davvero così o uno dei tre corteggiatori riuscirà a farle prendere una decisione?

Uomini e Donne Over: Mario Cusitore se ne va

Altra brutta notizia per i fan? Anche Mario Cusitore, protagonista di Uomini e Donne Over, dopo le ultime relazioni che hanno fatto molto discutere, decide di abbandonare il programma. Non c’è più nessuna che faccia per lui. Le segnalazioni sulle serate che fa in giro continuano a precludere un po’ il suo percorso e tra una cosa e l’altra pare aver perso interesse nel rimanere in studio. Non si capisce però davvero cosa lo porti ad abbandonare, tanto che Tina Cipollari all’inizio pensa che si tratti solo di una sceneggiata, ma a quanto pare così non è. La decisione è presa definitivamente.

Francesca, Morena e Gloria litigano con Alessio. Quest’ultimo viene massacrato anche da Maria, Tina e Gianni.

Gemma ha fatto capire a Fabio che non vede l’ora di fare l’amore con lui. Nonostante ciò ha anche detto che quando sono insieme da soli e non in puntata lo vede molto meno fisico di quanto lo vorrebbe. La dama torinese però vuole portare la relazione al passo successivo. Perfino Tina e Gianni paiono voler incalzare Fabio a fare un passo in avanti con Gemma. I due riusciranno a conoscersi a livello fisico? Forse sì. A quanto pare Fabio ci sta pensando seriamente e potrebbe passare all’azione. Tina ha comunque cercato di vederci chiaro. L’opinionista voleva capire se c’era qualche impedimento – anche fisico – che facesse sì che Fabio non si lanciasse addosso a Gemma.

Sabrina rimane a frequentare Diego. Gloria frequenta Massimo, anche se hanno avuto un piccolo litigio. Massimo a questo punto smette pertanto con Sabrina.