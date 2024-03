C’è grande attesa per la scelta di Brando. Cosa dicono su Uomini e Donne le anticipazioni della registrazione di oggi, 12 marzo 2024? Cosa è successo negli studi Elios di Maria De Filippi? Ecco cosa ci svelano le talpe di Amici News in anteprima per noi. Nei giorni scorsi tutti hanno desiderato sapere qualche corteggiatrice preferiva il tronista, ma quando è stato il momento di scegliere, con lo studio pronto e le poltrone rosse posizionate al centro, è saltato tutto. Ora?

Uomini e Donne anticipazioni registrazione odierna: cosa è accaduto?

Cosa è accaduto a Uomini e Donne secondo le anticipazioni della registrazione odierna? Facciamo un piccolo passo indietro. Cosa sappiamo di quanto è accaduto a Brando? Ebbene settimana scorsa era pronto a scegliere. Lo studio si era preparato per accogliere la sua decisione nel migliore dei modi e far cadere la solita pioggia di petali rossi. Poi? Qualcosa è cambiato. L’atteggiamento di entrambe le corteggiatrici ha fatto cambiare umore al bel tronista che ha compreso che non fosse il momento per festeggiare o per decidere di uscire dallo studio con una di loro. Insomma il malumore ha fatto saltare tutto e i fan sono rimasti a bocca asciutta. Da quel giorno si vocifera sulla possibilità che Brando non scelga e lasci il trono senza prendere una decisione.

Nella registrazione di ieri, 11 marzo 2024, si è parlato di altro. Al centro dello studio sono finiti protagonisti del trono Over, tra cui anche Gemma. Quest’ultima pare abbia litigato con Tina Cipollari e Gianni Speri per via di una decisione presa sull’uomo che stava frequentando e che non le interessa realmente.

Oggi, le talpe di Amici News ci svelano che Brando ha scelto Raffaella. Come l’ha presa Beatriz? Si è messa a piangere.

Scegliendo Brando ha detto a Raffaella che non era la sua scelta di testa, ma la sua scelta di cuore. I due si sono poi baciati a lungo.

I tormenti di Brando e le liti in studio