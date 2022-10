Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della conoscenza tra Alessandro e Roberta, ma anche di Ida. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 12 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende dal confronto tra Roberta e Alessandro. Il cavaliere è interessato a conoscere alla dama, ma precisa: “ho trascorso pochi giorni con lei per espormi 100/100″.

“Io non mi sento di interrompere….” Che ne pensate della decisione di Roberta? #UominieDonne pic.twitter.com/6FTMej4XJy — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 12, 2022

ore 15:00 – In studio tornano Sara e Davide. Il cavaliere ha cercato la dama dopo le scorse puntate per riprendere la conoscenza. Tina è convinta che dureranno pochissimo: “entro fine ottobre finirà“. Dal parterre Laura, delusa da Davide, interviene: “tra loro funzionerà, io ero più impegnativa di lei“, ma il cavaliere dissente “non ero innamorato e non c’erano i presupposti che ci sono per lei, io sento dei sentimenti importanti“.

Sara e Davide stanno vivendo la loro storia fuori dal programma! Come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/IA80K8njVu — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 12, 2022

ore 15:30 – In studio si discute dei sentimenti di Davide per Sara. Tina e Gianni sono increduli con la Cipollari: “tu hai creduto a Biagio e sei tornata da lui dopo aver letto un’intervista. Sei una donna che facilmente crede ad un uomo, anche se bugiardo, tu di uomini non ne capisci un tubo“. La dama si difende: “sono stata sposata per 20 anni“.

Tina ha un pensiero preciso sulla relazione tra Sara e Davide! Voi che ne pensate? #UominieDonne pic.twitter.com/4373lakoks — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 12, 2022

ore 15:45 – Si passa al trono classico con le troniste Federica e Lavinia. Entrambe sono uscite con Alessio. “E’ stata un’esterna di confronti” – precisa il corteggiatore – “mi trovo di fronte due persone che esteticamente mi piacciono e caratterialmente hanno due carattere forti. Lei è più chiusa rispetto a Lavinia“.

Alessio, dopo aver fatto l’esterna con Federica, ha capito di volersi dichiarare per Lavinia! #UominieDonne pic.twitter.com/eLZVBveAVC — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 12, 2022

ore 16:00 – Dopo l’esterna Alessio comunica alla tronista Federica di voler continuano a conoscere solo Lavinia. In studio scatta il confronto.