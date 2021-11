Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 5 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma in crisi: non comprende il comportamento di Costabile.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si ancora di Gemma. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del venerdì 5 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma e Costabile. La dama si lamenta: “oggi non mi hai guardato proprio. Mi sto facendo della domande: da una parte ci sono certi baci profondi, ma devo capire chi sei e cosa sei veramente“.

ore 15:00 – Gemma in studio continua a parlare di Costabile: “i colpi di fulmine sono una cosa, se hai una conoscenza è un percorso diverso che non passa subito da un bacio ad un atto così, ci vuole una situazione, un coinvolgimento“. Il cavaliere si difende: “è più importante uno sguardo rispetto ad un messaggino? Ti ho anche invitato a Sharm El Shaik, ti ho invitato in Puglia e la terza volta ti ho anche riproposto di andare fuori qualche giorno. Allora dai importante al buongiorno oppure al bisogno di passare del tempo insieme? Questi miei inviti significano una sola cosa: nutro nei tuoi confronti un sincero affetto“.

ore 15:15 – Dominique dal parterre interviene: “amatevi. Mi hanno lasciato il numero diverse persone, ma io sono qui per te. Se succede che non va con Gemma chiediti tu il perchè. Io sto con te, non perchè sono una donna superiore” e Tina precisa “sei una donna intelligente“, ma la dama replica “anche Gemma lo è. Il problema di oggi che sta sparendo l’amore, quindi viviamo“. La Galgani poi scopre che Costabile ha accettato il numero di Dominique: “ma quali amici? Ecco perché è finita la storia“.

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico di Roberta. La tronista è uscita in esterna con Samuele e tra i due scatta un bacio. In studio Luca è deluso: “non sto dando colpe a nessuno, ma non lo accetto“.

ore 16:00 – In studio c’è un nuovo cavaliere per Isabella.