Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 4 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Marika termina la conoscenza con Marcello, ma scoppia una lite in studio con Armando.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Biagio. Nuova polemica in arrivo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 4 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Pinuccia e Alessandro.

ore 14:50 – Pinuccia: “Mi trovo benissimo con Alessandro, abbiamo visitato tante cose belle. Roma è meravigliosa, non mi aspettavo di vedere una città così bella“.

ore 15:00 – Dominique e Costabile hanno ballato insieme e Gemma lo fa notare. Tina la riprende: “come mai non ti sei alzata? Hanno fatto bene, tanto un’altra settimana e sarai mollata“. La Cipollari le dà della cialtrona: “stai a fare la vedova allegra” con la Galgani che ribatte “sono stanca delle tue parole, sono strapiena. Ora basta“. Tina prosegue: “Gemma ha speso la sua vita fra amanti e a cercare uomini giovani“, ma la Galgani è una furia “tu leggi le cretinate che raccontano gli ex“, ma l’opinionista ribatte “sono tutti morti i tuoi ex amanti“.

ore 15:05 – Si passa a Diego e Ida. Il cavaliere si è fatto più di 1000km per farle una sorpresa, ma la dama in studio ha un lapsus: “mi piace Marcello…scusa non mi è mai successo. Lui è molto carino, attento e premuroso. Riesco a parlargli di tutto, di argomenti che non avevo mai affrontato con nessun’altra e mi sento protetta quando sto tra le sue braccia”.

ore 15:20 – Tina contro Gemma: “ha sopportato di tutto, addirittura che si sedeva al centro e sopportava l’arrivo di decine di donne che arrivavano per corteggiare l’uomo che gli piaceva. Ora per queste due cose fa tutto sto casino, Gemma vuole i giovani. Costabile scappa fino a che sei in tempo“.

ore 15:40 – E’ il momento di Biagio e Daniela. I due litigano in studio col cavaliere che coinvolge anche Rosy. “Ho troncato con lui, a parte che mi ha sempre messo sotto esame, ho continuato con te perchè mi piacevi. Quello che mi ha ferito, fuori ti sei aperto e sbilanciato, mi hai aperto il tuo cuore, mi hai comunicato un sentimento importante. Non ti sei esposto davanti al pubblico, il dubbio della mascherina è una sciocchezza”.

ore 16:00 – Si passa al Trono Classico con Andrea Nicole. La tronista non è uscita con nessuno in esterno dopo la scelta di Matteo: “non volevo metterli alla prova, ma il momento di Matteo mi spaventa e fa riflettere tanto”. Come avranno reagito Alessandro e Ciprian?