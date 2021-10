Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 29 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata il bacio fra Andrea Nicole e Alessandro, ma anche quello da record fra Gemma e Costabile durato 16 minuti!

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, dovrebbe finalmente andare in onda la scelta di Matteo. Chi ha scelto il tronista? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del venerdì 29 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende dal trono di Matteo. Il tronista elimina Veronica: “non riesco ad essere falso, non ce la faccio“. La corteggiatrice reagisce: “accetto la tua sincerità, ma oggi non mi aspettavo di andare via dopo quello che hai fatto, ma ti ringrazio lo stesso perché mi hai fatto provare qualcosa“.

ore 15:00 – Matteo: “voglio vivermi le persone fuori dal programma, non mi innamorerei mai qui dentro“, ma la De Filippi lo incalza: “ma qui dentro ti sei fatto di Noemi? Ma con assoluta tranquillità: o tu passi un’intera giornata con lei e cerchi di capire un pò quello che hai dentro così arrivi ad una conclusione“. Il tronista non è ancora certo sulla scelta: “non sono la persona giusta per stare qui, forse non sono all’altezza“, ma Gianni non è d’accordo “invece sei nel posto giusto: sei vero, passionale“: