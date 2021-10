Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Marika è uscita con Marcello in esterna e in studio scoppia il putiferio.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma e Costabile. Tra loro sembrerebbe già finita, perchè? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 27 ottobre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si parte con il dopo puntata. Armando riprende Marika: “escici con uno che non ti piace“. La dama è uscita nuovamente in esterna con Marcello.

ore 14:50 – Armando si giustifica in studio sui motivi che l’hanno spinto a terminare la conoscenza con Marika. “Vorrei che tu dessi valore alla mia persona, dopo la sfilata non ha dimostrato nulla nei miei confronti” – racconta il cavaliere napoletano. La dama poi racconta dell’esterna con Marcello: “è andata bene, siamo stati a cena e stiamo bene“.

ore 15:00 – Gianni domanda a Marika e Marcello: “ma tra voi non c’è attrazione fisica?“. La dama replica: “mi piace caratterialmente, può darsi che conoscendoci possa scattare altro“.

ore 15:10 – Scontro fra Marika e Armando: “finta santa e false idee e vi create i personaggi“. La dama ribatte: “tu resterai da solo“, mentre Gianni è convinto che sia solo una vendetta quella di Marika che sta uscendo con Marcello, un uomo che non la attrae fisicamente.

ore 15:20 – Si passa a Diego. Il cavaliere è uscito con Kety, ma le cose non sono andate proprio al meglio per la presenza di Ida. “Hai il piede in due staffe” – precisa la dama, ma il cavaliere si difende: “ho ballato con te perchè mi dispiaceva che era scesa un’altra donna per me. Ho dato valore a quel ballo e ho chiesto il tuo numero per ringraziarti“. Tina interviene: “ma la ridicolezza? Ho pensato sarà tanto, tu per un caffè tutta sta scena? 20 minuti a parlare?“.

ore 15:30 – Diego è interessato a Ida: “mi sono avvicinato a lei e nel parlarci le ho chiesto se potevo chiedere il suo numero, ma lei mi ha detto che non era il momento”. Il cavaliere è uscito con la Platano, ma la discussione coinvolge anche Marika: “la telefonata fra me e te era la conferma di quello che ha detto Ida. Tu di Armando non hai detto una bella parola, hai parlato male dicendo che è un doppiogiochista e che ti ha usato“.

ore 15:40 – Ida: “Diego mi porta belle sensazioni e quindi lo voglio conoscere. Abbiamo passato una serata bella, abbiamo parlato tanto“.

ore 15:45 – Si passa al Trono Classico di Andrea Nicole che è uscita in esterna con Ciprian e Alessandro.

ore 16:00 – Andrea Nicole si è baciata in esterna con Ciprian che commenta: “è stata l’esterna più bella finora. Abbiamo scherzato e abbiamo raccontato cose importanti. In realtà mi sento di aprirmi e fidarmi di lei“.