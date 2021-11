Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 26 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata la figuraccia di Armando che ha preso una buca con la foto fake su Marcella.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Gemma assente in studio. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del venerdì 26 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma assente in studio.

ore 15:00 – Tina inizialmente non la riconosce, ma Gemma precisa: “sono io, forse è la mia voce roca. Diciamo che ho avuto un momento particolare, anche io sono stata colpita da quello che è il virus che arriva a tanti, ma ho avuto tanta forza e ottimismo. Grazie per avermi invitata, questo è tanto molto emozionante e mi ha dato tanta forza. La cosa più importante sono i gesti delle persone inaspettati che ti scaldano il cuore. Mi sto riprendendo e ho tanta voglia di tornare in trasmissione alla ricerca dell’amore”. Tina replica: “te ne parla una che l’ha avuto due volte, prima a novembre e poi a Pasqua. E’ una scocciatura tremenda, ti auguro una ripresa in fretta, io ci ho combattuto per almeno un mese, finché non sei negativo non è che non puoi uscire”.

ore 15:05 – Gemma positiva al Covid è in collegamento da casa. Tina per “omaggiarla” decide di rimpiazzare la sua sedia con la mummia rifatta. Non solo, l’opinionista ha pensato anche ad una canzone da dedicarle. Intanto in studio si parla di Ida e Diego.

ore 15:30 – In studio ennesimo confronto fra Ida e Diego. La dama non ha dubbi: “tu avevi bisogno di creare situazioni, non eri tranquillo. Io ero troppo tranquilla“. Anche Tina interviene: “tu pensavi che potevi giocare con lei: mi dichiaro interessato e innamorato, lei è interessata a Marcello, si creano delle dinamiche. Quando inaspettatamente lei ti ha scelto è cambiato tutto. Farei un fermo immagine della tua faccia nel momento della scelta, quella non era la reazione e l’espressione di un uomo felice“.

ore 15:45 – Ida confessa di aver chattato con Luca, corteggiatore di Roberta. “Parliamo, nella conversazione c’è stato un tuo messaggio ‘Ida ho sentito Diego, ma non mi è piaciuto quello che mi ha detto e non gli ho più risposto‘”. Il cavaliere precisa: “quando sono innamorato sto con quella persona e basta, ma quello che ho visto non è di una persona innamorata, ma anche il dopo. Mi spiace pure, con Diego c’avevo rapporto, ma non mi è piaciuto cosa ha fatto”.

ore 16:00 – Ida chiude definitivamente con Diego: “io ho chiuso con lui, non voglio che chiami, non voglio più vederlo”.