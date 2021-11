Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 23 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata ancora una lite tra Gemma e Tina.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà ancora di Gemma, ma anche del trono di Roberta. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 23 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Ida e Diego. “Non mi aspettavo di passare da una notte così ad oggi perchè io le ho detto che non le credo più” – dice il cavaliere – “io chiudo, non ci credo a te. Non ho mai creduto che lei potesse scegliere me, ma la sua scelta è una scelta egoistica, non ci sono arrivato con una sicurezza emotiva. Sta cosa l’ha ferito talmente tanto che l’ho persa, le ho fatto male“.

ore 15:00 – Gianni difende Ida: “lui ha detto di essere innamorato“. In studio arriva Diego: “si l’ho cercata, ma non mi ha risposto“. La dama: “ti avevo detto che avevo bisogno di riflettere e pensarci, non è stato un bel momento, ci sono rimasta tanto male“. Il cavaliere spiega il motivo del suo gesto: “è partita la nostra conoscenza, ma non tutto è stato riportato. L’ho aspettata per due settimane, lei ha scelto di venirmi a corteggiare. Da lì è iniziato tutto e sin dall’inizio ho vissuto questa storia che ero da solo. Mi hai chiamato con un altro nome”.

ore 15:15 – Tina contro Diego: “hai parlato benissimo per settimane, poi quando lei ti ha spiazzato tu sei caduto in un pallone. Ascolta tu non convinci più nessuno: un uomo innamorato non avrebbe fatto questo, lo stai usando come un pretesto, fai proprio pena. Sei un quaquaraqua, hai fatto bene promesse che non sai mantenere. Lei è credibile, tu sei un buffone”. Ida in lacrime lascia il programma: “mi sono messa in gioco, ma se devo trovare persone così non è possibile. Hai criticato me e addirittura farmi passare per una bugiarda. Sei sparito in una settimana, tu non sai cosa è essere innamorati”. Dal parterre interviene Armando: “stai passando come un pessimo uomo. Non sei un uomo. Ida non ha utilizzatola tua scelta per pulirsi agli occhi di Tina, lei si è riferita a cosa che raccontava inerenti ad un suo percorso di vita. Sono cose delicate. Mi aspettavo che oggi arrivavi con dei fiori a chiederle scusa”.

ore 15:30 – In studio si discute ancora animatamente tra Diego e Tina. “La gente quando vedrà la puntata guarderà la tua faccia e non vorrà più conoscerti nessuna” – dice la Cipollari – “ti sei inventato questo innamoramento. Sei finto, sei falso! Si è preso gioco di Ida, sei un farabutto, hai giocato con i sentimenti delle persone“. Ida decide di lasciare il programma da sola. Diego decide di seguirla, anche se la De Filippi gli fa notare “lei vuole uscire da sola, non con te“.

ore 15:45 – A centro studio è il momento di Renato, un nuovo cavaliere che si presenta al parterre delle dame. Il cavaliere decide poi di ballare con Marika.