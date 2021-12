Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 2 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma e Armando contro Isabella: i due chiedono alla dama di lasciare il programma per viversi la conoscenza con Fabio. Tina è contraria.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, nuova lite tra Ida e Diego. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 2 giovedì 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – A centro studio Diego e Ida.

ore 15:00 – Diego ha delle cose da dire a Ida: “non riuscivo a gestirmi, sei stata come una valanga in me, forse non sono pronto come uomo, ma tutto quello che abbiamo vissuto sono cose che conosciamo solo io e te“. Nessuno crede al cavaliere in studio: né Tina né Gianni, ma lui si difende: “preferisco questo che prendermi in giro“. La dama precisa: “non c’è mai stata una volta che hai parlato di me, come faccio a fidarmi di te?“.

ore 15:15 – Diego vorrebbe parlare con Ida, ma la dama non ci sta. In studio si discute ancora con Tina che non ha alcun dubbio: “c’hai la faccia come il cu*o e sei un grande arrogante“. Anche la dama ne ha ancora da ridire: “un giorno mi mandi a quel paese, poi mi rivuoi, cambi sempre idea“, ma il cavaliere precisa “se non credi al mio sentimento, io mi fermo“.

ore 15:30 – Si passa ad Alessandro e Pinuccia, la loro “amicizia prosegue”.

ore 15:40 – Intanto Gemma in collegamento da casa per via della positività al Covid-19 ha adocchiato Luigi. Il cavaliere non disdegna e Tina si infuria: “ma scusa cosa ti piace?” con la Galgani che da casa replica “sei di una perfidia!“.

ore 16:00 – E’ il momento di Matteo. Il tronista è uscita con Martina e Giada. Con la prima un’esterna molto “spinta” con il tronista molto imbarazzato in studio.