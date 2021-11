Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 18 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata primi contrasti fra Ida e Diego: Tina sbrocca!

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, novità in arrivo per Gemma. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 18 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si comincia con Gemma e Tina. L’opinionista ha una canzone da dedicarle: si tratta di ‘Cinque giorni’ di Michele Zarrillo. “Grazie della scelta musicale” – dice la Galgani visibilmente commossa dalle parole del brano che le ricordano la sua storia finita con Costabile.

ore 15:00 – A centro studio Ida e Diego. I due si sono confrontati dopo la puntata con la dama che precisa: “non ha fatto tutto lui. Sento delle cose per te, te l’ho date e trasmesse, magari mancava il coraggio di esternarlo, ho anche paura. La fretta quando lui mi diceva ‘vengo a vivere da te’, ci sono delle cose del passato che oggi sono diventata più razionale. Volevo conoscerlo con calma, mi volevo dare del tempo per non sbagliare“. La dama poi sorprende tutti: “voglio uscire subito da questo studio” con il cavaliere “non me l’aspettavo, ma è un SI!“.

ore 15:05 – Ida prima di lasciare lo studio ha qualcosa da dire a Tina: “prima di andare via ci tengo a dirti delle cose. Gli attacchi non mi hanno mai pesato, ma bisogna stare attenti alle parole. Tu mi hai dato della donnina“. La Cipollari ribatte: “ho commentato quello che ho visto, mi è sembrato molto strano il tuo comportamento di fronte ad un Diego che noi tutte donne abbiamo detto ‘ce ne fossero come lui qui dentro’. Mi ha dato fastidio il tuo comportamento, confermo sei una donnetta, senza carattere e personalità“. La lite prosegue con Ida che si ritiene onorata di essere paragonata a Gemma: “devi stare attenta alcune volte perchè tocchi dei tasti che puoi far star male alle persone“, la Cipollari si scusa: “mi spiace, ma ieri lo pensavo. Oggi ti valuto differentemente“.

ore 15:15 – Diego però cambia idea dopo la discussione fra Ida e Tina: “mi voglio risedere. Io così non me la sento di uscire. Se ha cose irrisolte deve risolverle prima di uscire con me. Non è il momento in cui mi metti lì in disparte, cosa c’entra andare a prendere Tina e andarci a parlare?”.