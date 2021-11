Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 16 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata tutti contro Biagio che ha nuovamente mollato Sara.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, nuova delusione in arrivo per Gemma. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 16 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si parte con una nuova lite tra Gemma e Tina.

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Costabile. Il cavaliere è uscito con Fiorella, ma le cose non sono andate bene. La dama precisa: “le nostre sinergie non si sono incontrate. Io sono una persona iperattiva”. Intanto il cavaliere sta conoscendo Valeria, mentre Biagio si propone a Fiorella “tu sei un Vesuvio, il tuo essere un vulcano”, ma la dama rifiuta “non ci sono i presupposti, ti ringrazio per l’interesse“.

ore 15:10 – E’ il momento di Isabella, ma Gemma ha qualche precisazione: “premetto che a suo tempo disse ‘non voglio più che questa donna parli di me, mentre ha fatto un’intervista dove non ha fatto altre che parlare di me. Siamo qui per parlare d’amore e non solo di questi argomenti. Devo dirti che c’è un discorso di lealtà importantissimo in cui tu non devi entrare in merito. Hai detto che vuoi uscire con Giorgio, sei un Pinocchio ben vestito, non ho mai fatto contrada, sono Gemma e non sono aggregata né con Armando né con Biagio“. Isabella si difende: “conoscerei Giorgio. Sui baci di Biagio ha omesso diversi baci”.

ore 15:30 – Scontro tra Isabella e Gianni. “Dici che hai trattato male una persona dandogli dell’accattone, ma non è vero. Poi hai detto che mi sono comportata male, quando Armando mi dice cose terribili pur essendo più grande di lui.