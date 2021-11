Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 11 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Ida e Diego parlano della loro conoscenza, mentre Roberta è sempre più divisa fra Luca e Samuele.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Andrea Nicole. La tronista ha dato un nuovo bacio? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 11 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – Si parte da Marcello. Il cavaliere è uscito con Nancy e tra i due è scattato anche un bacio.

ore 15:00 – Tina avvisa Marcello: “sei sotto osservazione. Vediamo come va, poi te la vedrai con me“. Dal parterre Ida interviene: “senza nulla togliere a Nancy, ma lei non è proprio il suo prototipo di donna. Gli piacciono le donne coi capelli lunghi“. La Cipollari precisa: “se tu hai preso Uomini e Donne come uno svago perchè non riesci a dimenticare la tua ex evita, non sei il bullone della situazione che stando li fermo a non concludere nulla. Ora questa signorina ti è capitato per caso, Ida fa cadere le braccia, ma tu anche…“. Intanto in studio arrivano quattro nuove dame per il cavaliere.

ore 15:10 – Le quattro dame si presentano a Marcello. Alla fine il cavaliere ne tiene solo una. A centro studio è il momento di Fabio e Isabella.

ore 15:15 – Isabella e Fabio sono entusiasti della conoscenza. “A me Fabio piace, è una persona con personalità e ha molto affinità con me. Sulla carta quando l’ho visto avrei detto no, invece ha delle cose che mi piacciono. In settimana passavo per lavoro vicino a lui e ho desiderato vederlo per un caffè” – racconta la dama. Intanto Gianni riprende la dama per alcune sue affermazioni: “sto mettendo in discussione la tua veridicità“. Tra i due nasce una nuova discussione.

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico di Andrea Nicola. La tronista è uscita prima con Alessandro e tra i due scappa un bacio.

ore 16:00 – Sul finale Gemma ancora una volta in lacrime: “non mi capacito di questa indifferenza e comportamento glaciale“. Costabile si difende: “a me dispiace tantissimo, il fatto che possa essere io la causa di un malessere ad una donna mi fa veramente male. Chiedo scusa Gemma se ad un certo punto al caffè non ho incrociato il tuo sguardo, non era indifferenza, avevo voglia di un caffè e non sono riuscito a prenderlo“. La dama, pur piangendo, chiede di ballare col cavaliere che accetta il suo invito. Tina la riprende: “ma quali lacrime lo fa solo per far parlare“.