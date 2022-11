Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma e della nuova conoscenza. Spazio poi alla conoscenza tra la tronista Lavinia e il corteggiatore Alessio. Cosa è successo tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 9 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata riprende da un confronto fra Ida e Riccardo.

ore 15:00 – “Sapevi benissimo come stavo, in quella chiamata di un’ora non sei stato chiaro. Mi dici che mi devi parlare: ma di che cosa? Continui a parlare, ma non arrivi al sodo” – dice Ida confrontandosi con Riccardo. Il cavaliere: “come posso parlare con una persona che dall’altra parte ha chiuso tutti i ponti?“. Tina e Gianni invitano Riccardo a ballare con Ida, ma il cavaliere è incerto.

Riccardo prova a spiegare quello che sente per Ida! #UominieDonne pic.twitter.com/cGzILoOHdu — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 9, 2022

ore 15:15 – Si passa al Trono classico di Federico e Fede. Prima però è il momento di Lavinia che è uscita in esterna con Alessio “il moro”. Il corteggiatore: “l’esterna è andata bene, mi aspettavo una persona molto diversa da me. Alessio ha avuto dei comportamenti e poi li hai messi in discussione”, ma la tronista si difende “non sto mettendo in discussione che lui può interessarmi o meno”.

“Mi aspettavo una persona molto diversa da me…” Il commento di Alessio dopo l’esterna fatta con Lavinia! #UominieDonne pic.twitter.com/CYaw35NAMH — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 9, 2022

ore 15:30 – Gianni interviene su Alessio il moro: “mi sembra assurdo che stai da mezz’ora a difendere un corteggiatore, ma è la vostra prima esterna. Esci con la tronista che ti ha voluto, io ho visto un’esterna divertente, ma arrivi in studio e ti metti a puntualizzare questo. Secondo me la verità è che non piace Lavinia”.

ore 16:00 – “Non ti piaccio abbastanza, non è un reato. Se ti ho chiamato devo piacerti per forza a tutti i costi” – dice Lavinia ad Alessio il moro che si giustifica “ho dei pensieri in testa, secondo me non siamo compatibili“.