Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 7 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà ancora del triangolo Ida, Alessandro e Roberta. In studio anche una coppia del passato: Isabella e Fabio. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 7 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – In studio si continua a discutere tra Ida, Alessandro e Roberta.

ore 15:00 – Scontro tra Ida e Roberta. La Platano replica alle parole della dama che ha detto: “in un mese ne hai cambiati tre”. Tina è concorde con la dama e ricorda le storie con Diego, Marcello e Alessandro: “ti sei innamorata in 4 mesi di tre uomini. Se non ricordo male e pretendo le registrazioni delle puntate: fai conto come hai detto ‘ti amo’ a Marcello e dopo 15 giorni ‘ti amo’ ad un altro. E’ normale questo?”. Dal parterre interviene Armando: “non è bello da donna a parlare così. Ricordati che è una donna come te, una mamma come te, un pò di rispetto tra le donne portatevelo“. Alla fine pace fatta tra le due dame.

Roberta e Ida mettono da parte le incomprensioni e… #UominieDonne pic.twitter.com/PrG7Fropor — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 7, 2022

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Luciano e Pierangela. Il cavaliere però non ha intenzione di avere una relazione: “oggi sto lì, domani là“. Intanto in studio entrano i due tronisti Fede e Federico.

Che ne pensate delle parole di Carlo? #UominieDonne pic.twitter.com/S6Fdvkd9PE — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 7, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Carlo che è uscito con Daniela e Anna. Il cavaliere: “è una bella donna, sono stato fortunato che mi ha risposto al numero, ma sono stato sfortunato che non sono riuscito a regalarle una serata pazzesca“. Anna decide di non proseguire la conoscenza: “ho passato una bella serata, ma per me la personalità è importante”.

“Ho avuto sensazioni positive” Le parole di Alessio dopo l’esterna fatta con Lavinia! #UominieDonne pic.twitter.com/tp3gOi6A7P — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 7, 2022

ore 16:00 – Lavinia è uscita in esterna con Alessio. La tronista è stata molto bene con il corteggiatore che non nasconde di aver vissuto sensazioni positivi durante la prima esterna. Intanto dal parterre Francesco interviene scatenando l’ennesima discussione con le due troniste.