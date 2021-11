Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 8 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma e Costabile ad un bivio: è colpa di Dominique?

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Ida e Diego. Cosa è successo tra loro? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del lunedì 8 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Ida a centro studio con Diego. La conoscenza tra i due procede alla grande con il cavaliere che rivela: “si, mi piace davvero tanto“.

ore 15:00 – Biagio si sfoga dopo la puntata piangendo: “sono qui per cercare l’amore, ma nessuno mi capisce“. Poi il cavaliere ricorda la moglie morte: “voglio trovare una donna, voglio trovare qualcuna che mi fa stare bene” e fa il conto di tutte le cene pagate a Isabella, Sara, Daniela e Rosy. Tina allora precisa: “scusa, quanto ti dobbiamo risarcire?” con Daniela che ribadisce: “é stato squallido il tuo intervento, hai mancato di rispetto alle donne e al genere maschile”.

ore 15:10 – In studio si discute per le parole di Biagio con le dame che si difendono. “Tu fai scambio di mozzarelle con i camerieri dell’albergo dove stai, il whisky che mi sono presa me la sono pagata” – precisa Isabella. Tutte le dame sono coese contro il cavaliere, mentre Tina precisa: “sono convinta che le cene non le hai pagate, voglio vedere le ricevute dei ristoranti, le avrai pagate con le mozzarelle“. Rosy lancia un duro attacco: “tu raccatti gli scontrini utilizzati per farti rimborsare dalla redazione. Sei un indegno” con Tina che aggiunge: “sei un accattone!“.

ore 15:20 – Daniela interviene: “ho sempre parlato bene di te, dentro e fuori. Ognuna di noi ha avuto un percorso con te, io ho parlato di sentimenti e ho già detto cosa è accaduto e come ti sei comportato con me. Per quanto riguarda il rinfaccio delle cene devo dire ‘meno male che siamo usciti solo per una pizzetta o un gelato’ mi fa sentire migliore delle altre?”. Biagio ribatte: “per me sei falsa anche tu”.

ore 15:30 – Armando difende Biagio, ma Tina si infuria: “fai una domanda al tuo amichetto del cuore? Come mai le relazioni di quest’uomo così bravo e buono sono terminate?“, ma il cavaliere napoletano ribatte coinvolgendo anche Marika, ma la dama “ringrazia che sei un padre e non voglio parlare. Ti devi solo vergognare“.

ore 15:35 – Isabella fa una discorso sulla parità femminile: “non ho avuto nessun problema a pagare una cena e sono una persona generosa e le offro volentieri una cena. E’ sempre stato uno spirito di vita, ho fatto matrimoni costruendo con i miei mariti a metà. Quando una persona mi invita a cena, quando mi dice che la prima preoccupazione è chi paga il taxi e la cena, io rimango un pò così”.

ore 15:45 – Si passa al Trono classico di Andrea Nicole. Alessandro parla con la tronista dopo le incomprensioni dell’ultima puntata.

ore 16:00 – Andrea Nicole è uscita in esterna con Ciprian. Tra i due c’è una grandissima intesa e complicità, ma Gianni ancora non crede al corteggiatore.