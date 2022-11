Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 7 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del trono classico di Federica e Lavinia. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 7 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con il trono di Federica.

Ida ha ancora le idee poco chiare, ma… #UominieDonne pic.twitter.com/Q2t9i0xgKH — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 7, 2022

ore 15:00 – Ida si confronta con Alessandro. Intanto Riccardo ha ancora qualcosa da ridire: “parlare era un modo per ritrovarsi. Ho due storie in questo studio, con te avevo sempre difficoltà nel potermi aprire e parlare“. La dama precisa: “io con te un rapporto d’amicizia non lo voglio, non ce l’avrai mai. Non credo, non ce la potrei proprio fare, ma proprio zero“.