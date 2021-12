Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 7 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Biagio crea ancora confusione in studio: dopo una notte di passione con Bernarda rifiuta un rapporto esclusivo.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, il ritorno in studio di Gemma dopo la positività al Covid-19. Come sta? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 7 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

Gemma in festa per l’arrivo di Leonardo… Sarà l’uomo giusto? #UominieDonne pic.twitter.com/KemdHg1rQU — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2021

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma ancora in isolamento domiciliare per il Covid-19.

ore 15:00 – Gemma è molto presa da Leonardo, anche se i due non si sono mai visti. Intanto in studio Nadia domanda: “posso fargli compagnia fino al tuo arrivo?” con la Galgani che replica “beh, bisognerebbe chiederlo a lui“.

ore 15:05 – Gemma piange dopo la dedica di Leonardo: una canzone di Claudio Baglioni. Tina allora domanda: “ma tu te la senti? Hai preso questa missione?” con il cavaliere che replica “abbiamo la stessa età“.

Andrea e Bernarda sono usciti insieme… Potrebbe nascere qualcosa? #UominieDonne pic.twitter.com/mE5nrrMcFX — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2021

ore 15:20 – A centro studio Bernarda. Dopo la delusione di Biagio è uscita con Andrea e le cose sono andate molto bene. In studio scoppia l’ennesima discussione per il comportamento di Biagio definito un “malfattore” da Tina che fa un appello al pubblico “non chiamate più per lui“.

“Mi fa strano vedermi così” Matteo commenta così la sua esterna fatta con Martina… #UominieDonne pic.twitter.com/awXpYB3BLe — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2021

ore 15:30 – Si passa al Trono di Matteo. Il tronista è uscito in esterna con Martina.

ore 15:45 – E’ il momento di Andrea Nicole. La tronista ha cambiato idea sull’esterna; dopo aver scelto Ciprian decide di raggiungere Alessandro: “avevo bisogno di parlare con lui. Non mi andava giù quello che ha detto, che non dessi valore a quello che ho fatto con lui in esterna, se fosse stato solo per il suo malcontento avrei cambiato idea in puntata“.

Andrea Nicole aveva la necessità di parlare con Alessandro e Ciprian reagisce così… #UominieDonne pic.twitter.com/337IZWp9pF — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 7, 2021

ore 16:00 – Andrea Nicole piange per Alessandro. Un particolare passato inosservato a tutti, ma non a Gianni Sperti. La tronista vicina ad una svolta tra i suoi due corteggiatori?