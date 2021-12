Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 6 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Andrea Nicole divisa dai corteggiatori Ciprian e Alessandro.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parla delle torniste Andrea Nicole e Roberta. Cosa è successo? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 6 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende da Andrea Nicole. La tronista parla delle esterne con Alessandro e Ciprian.

Siete d’accordo con le parole di Isabella? #UominieDonne pic.twitter.com/7lgAvMxQab — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2021

ore 15:00 – A centro studio è il momento di Bernarda e Biagio. Le cose proseguono tra i due: “è stata una cosa bellissima, voluta da entrambi“. La dama vorrebbe l’esclusiva dopo aver condiviso una notte d’amore, ma il cavaliere al momento non è pronto. In studio Tina è una furia: “sei una vergogna, sei un uomo squallido“. Bernarda si frena: “a questo punto voglio pensarci“. Dal parterre Isabella e Daniela contro il cavaliere.

Lei è Luana e partecipa a #UominieDonne per conoscere Biagio! pic.twitter.com/b2rpB1Iyux — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2021

ore 15:10 – In studio arriva una nuova dama per Biagio: si tratta di Luana che lo giustifica “qualcosa non sarà andato con Bernarda” con la De Filippi che precisa “in ogni donna c’è una specie di crocerossina convinta di poter fare quello che le altre non sono riuscite a fare“.

ore 15:30 – Si passa al trono di Roberta. La tronista è uscita in esterna con Samuele e ha deciso di portarlo a casa sua a Rieti. La reazione di Luca è inattesa.

Ecco qui la reazione di Luca dopo aver visto l’esterna tra Roberta e Samuele! #UominieDonne pic.twitter.com/2wjWFf3Saf — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2021

ore 15:40 – Maria De Filippi chiede a Nadia chi sarà la scelta di Roberta: la dama non ha alcun dubbio “la vedo molto più presa con Luca“. Di differente parere Giulia De Lellis che rivela: “secondo me sarà Samuele“. Intanto Roberta deve decidere con chi trascorrere un’esterna e con grande difficoltà sceglie Samuele.

“Vorrei solo frequentare lui” Diego sarà l'uomo giusto per Jessica? #UominieDonne pic.twitter.com/HQKqvjPBNa — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 6, 2021

ore 16:00 – E’ il momento di Jessica che è uscita in esterna con Diego. “Mi sono fermato due notti ad Olbia, mi ha preso un Alberto e abbiamo passato due splendidi giornate e siamo tornati insieme questa mattina a Roma” – dice il cavaliere.