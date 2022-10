Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 4 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi nuovo scontro in studio tra Tina e Pinuccia. Non solo, spazio al nuovo corteggiatore Federico. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 4 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Si comincia con Fabio. Per il cavaliere c’è una nuova dama, ma la rifiuta e in studio scatta la discussione con Tina.

ore 15:00 – Fabio punzecchia Tina: “a lei il numero non l’avrei mai dato” e l’opinonista replica “l’avrei bruciato, ma tu quando vieni a screditare a me, ma tu ti sei visto? Vai a puntare ragazze come Gloria, ma secondo te uscivano con te?”.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Piero e Marina. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme e hanno deciso di proseguire la conoscenza.

ore 15:30 – Armando si confronta con Cristina. La dama non esclude la possibilità di uscire con Riccardo e in studio si discute animatamente dalla cosa. “Lui esteticamente mi piace, quello che ho visto in televisione di Armando non corrisponde completamente” precisa la dama.