Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del “triangolo” Pinuccia, Rosalia ed Alessandro. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 5 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

“Lei si illude così!” Quanti di voi la pensano come Rosalia? #UominieDonne pic.twitter.com/4wIF2LO4j7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 5, 2022

ore 14:45 – Nuovo scontro in studio fra Tina e Pinuccia. Rosalia lamenta della presenza della dama nella conoscenza con Alessandro. La situazione sfugge di mano con la Cipollari che attacca nuovamente Pinuccia che lascia lo studio.

“Io l’ho vista come un fallimento” Raffaele si racconta ora a #UominieDonne! State seguendo la puntata su Canale 5? pic.twitter.com/2a2FJ976F2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 5, 2022

ore 15:00 – E’ il momento di Daniela che è uscita con un nuovo corteggiatore: si tratta di Raffaele. La dama si lamenta del fatto che il cavaliere le ha parlato della ex e in studio scoppia un’accesa discussione. Tina: “ogni volta che esci con un uomo ti lamenti di qualcosa“. Anche Gianni lamenta il comportamento della dama: “hai mancato di sensibilità verso Raffaele“.

Dopo l’esterna, Ernesto ha pubblicato delle storie sui social che Lavinia non ha molto apprezzato… #UominieDonne pic.twitter.com/sSB8Ws1V71 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 5, 2022

ore 15:15 – Si passa al trono classico di Lavinia. La tronista è uscita con Ernesto, ma ha un problema d’allergia ai fiori e alle piante e non riesce a concludere l’esterna. La tronista precisa: “mentre io quasi non riesco a respirare e vado via, chiedo scusa a tutti. Arrivo a casa, mi riprendo e vede le sue storie negli stessi istanti in cui mi stavo sentendo male“.

ore 15:30 – Lavinia è delusa dal comportamento di Ernesto che, dopo il suo malore in esterna, non le ha scritto per sapere come stesse. La tronista decide così di eliminarlo.

Il primo incontro tra Rosalia e Antonio è stato molto positivo per entrambi! Come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/W8Pv1r0a2u — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 5, 2022

ore 15:45 – Rosalia è uscita con Antonio e il loro primo incontro è andato alla grande.

Tra Monica e Fede c’è stata sin da subito una forte complicità! Vi piacciono insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/fWw1HGJIxd — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 5, 2022

ore 16:00 – Si passa al trono di Fede. Il tronista è uscito con Monica. “Sono stato molto bene” – precisa il tronista. La corteggiatrice ha qualcosa da dire: “l’ho pensato tanto, mi sono focalizzato tanto su di lui“.