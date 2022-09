Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 30 settembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della tronista Federica e di Riccardo. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 30 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo e Federica. Il cavaliere non ha il coraggio di sedersi nel parterre dei corteggiatori. Armando in studio attacca il cavaliere.

ore 15:00 – Riccardo vuole prendere un caffè con Federica prima di lasciare il Trono Over per diventare un corteggiatore della tronista. In studio tutti contro il cavaliere.

ore 15:20 – In studio è il momento di Gloria che è uscita con tre cavaliere, ma nessuno ha lasciato il segno. Intanto Alessandro chiede a Roberta di uscire, ma la dama precisa: “se è impegnato con Ida faccio un passo indietro“. Maria De Filippi domanda al cavaliere: “ma una settimana scorsa non hai detto che ti interessava solo Ida?”.

ore 15:30 – “Tra me e Ida c’è stata complicità” dice Alessandro, ma la Platano precisa “sono stata bene, sono stata leggere, ma sono stata chiara sin dall’inizio che non ci sarebbe stato altro. Non ho mai pensato di ricominciare con te, sono stata molto chiara con te“. Intanto Tina domanda a Roberta: “questa settimana hai una serata libera? Qualcuno è in lista d’attesa?“.

ore 15:45 – E’ il momento di Lavinia. La tronista è uscita con Francesco. Dopo un iniziale imbarazzo, i due hanno trascorso una buona esterna. “Con lui mi sono ricreduta tantissimo” – precisa la tronista – “in esterna siamo stati bene. Mi sono ricreduta in modo positivo, ma ci sono un pò di cosine da capire“.

Sembra esserci un certo feeling tra Lavinia e Francesco! Come andranno le cose? #UominieDonne pic.twitter.com/VbIMi1zjUc — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 30, 2022

ore 16:00 – In studio si discute tra Francesco, Lavinia e Federica. Maria De Filippi rompe il ghiaccio: “ti piace Lavinia?”, ma il corteggiatore è in difficoltà nel rispondere e precisa “sono stato bene, ma per conoscere una persona ci devi uscire“.