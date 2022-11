Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 30 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Biagio e Silvia, ma anche del Trono di Lavinia. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 30 novembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Silvia ha cambiato idea dopo le affermazioni di Biagio! Che ne pensate della sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/bqLUxJLriA — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 30, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con Biagio e Silvia. Il cavaliere prosegue la conoscenza, ma decide di lasciare anche il numero a Paola.

ore 15:00 – In studio si discute tra Paola e Silvia. Dal parterre interviene anche Gemma: “stai calma, con questo sorrisino fai la sarcastica e giudichi. Mi hai dato della insicura, della sellerona, anche se quella che sta in mezzo a tutti e fa la prezzemolina è lei. Poi su Alessandro ha detto che non è stato passionale, prendi i numeri dei più giovani. Preferisco essere come sono, a me non piaci“. La dama si difende: “a me piace sorridere, se devo dirti qualcosa te lo dico col sorriso“, ma Silvia interviene “tu sei falsa e cortese“.

ore 15:30 – Si parla di Riccardo e Ida. Il cavaliere rivela: “non sarei geloso se lei uscisse con un altro” e in studio si discute. Gianni: “scusa ma cosa stai dicendo? Ti piace solo fisicamente?“, ma la dama replica “non mi sembra, ma è strano che se dovessi uscire con un altro non ti da un minimo di fastidio“. Dal parterre Desdemona la esorta a chiudere: “non farti trattare così, un uomo così non lo guarderei nemmeno se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra!”.

I commenti di Alessio C. e Lavinia dopo la loro esterna! Avete visto com’è andata? #UominieDonne pic.twitter.com/nR8A24IaRW — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 30, 2022

ore 15:45 – E’ il momento del Trono di Lavinia. La tronista è uscita con Alessio C. Tra i due le cose sembrano procedere al meglio.

Alessio C. e Alessio rispondono alla domanda “Se tu fossi la scelta, quale sarebbe la risposta?” #UominieDonne pic.twitter.com/Z5LtgmhWxi — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 30, 2022

ore 16:00 – Intanto Lavinia ha anche visto Alessio per un confronto. I due discutono e le cose sembrano prendere una piega davvero inaspettata con Tina convinta che il corteggiatore non faccia al caso della tronista. Sarà davvero così?