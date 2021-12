Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 30 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Marcello decide di lasciare il programma: ha conosciuto una donna nella vita reale.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si continua a parlare della scelta di Marcello. In studio Tina e Gianni sono straniti dalla decisione: perchè? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del martedì 30 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende dalla scelta di Marcello. In studio Jessica ha da ridire, ma il cavaliere si infuria: “non vi sono arrivato, ma che vi frega?”. Tina interviene: “tu hai fatto un percorso un pò particolare, tutte le donne hanno parlato di te come apatico e con poco desiderio amoroso. Ida diceva che non eri entusiasta, ti addormentavi“.

ore 15:00 – Armando “venire qui per fare una scelta importante ci vuole anche il tempo per capire. Settimana prossima ti sei applicato al luogo, ma i fatti c’erano, ora vieni qua a pulirti”. E’ scontro in studio tra i due cavalieri con Marcello che dice: “tu stai qui da 4 anni e parli di me. Ma qual è il tuo problema?“.

ore 15:15 – Ancora Jessica contro Marcello: “spiegami cosa ho fatto? Ti ho detto che non sei una persona risolta. La maggior parte del tempo che abbiamo passato insieme tu piangevi, io con te non ci sarei andata se non con un sentimento“. Poi è la volta di Ida: “ti rimane un pò il dubbio perchè è troppo poco tempo“. Anche Tina non gli crede: “nel giro di una settimana arriva una donna e ti sconvolge la vita“. Prima di andare via il cavaliere chiede di poter ballare con Andrea Nicole.

ore 15:30 – Si passa al Trono Classico di Roberta. La tronista è uscita con Samuele che comincia ad avere dubbi: “mi faccio andare bene sempre tutto e non guardo la realtà. Se guardo la realtà è il bacio “sono stato bene, ma perchè non mi ha baciato?‘”. La tronista precisa: “scelgo di non baciarti per quello che ho detto la scorsa settimana. Ho delle lacune e mancanze che devo ancora percepire nella tua persona. Quello che io ho capito analizzandomi e che ho tante dimostrazioni da parte tua e mi manca un altro lato. Quando mi dici di provare certe cose io scelgo di crederti, ma a me manca che quando succede un altro io in te non vedo batter ciglio. Per me è una lato fondamentale per capire con chi voglio portare avanti questa cosa”.

ore 15:45 – Roberta è uscita in esterna con Luca che però ha deciso di non presentarsi. Il cavaliere arriva in studio e scoppia un duro confronto. Samuele decide di lasciare il centro studio e una volta sedutosi nel parterre scoppia a piangere.

ore 16:00 – “Non siamo fatti tutti per stare insieme” dice Luca che conclude dicendo “non so proprio cosa dire“. La De Filippi allora gli domanda: “il fatto che lei non ti capisca, che non ha dato l’importanza a quel gesto che hai fatto. Non ti senti capito da lei?” con il corteggiatore che replica “si, se analizzi il nostro percorso…non mi sento capito, ogni volta ci sono discussioni”.