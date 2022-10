Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 3 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi nuovo scontro in studio tra Tina e Pinuccia. Non solo, anche Riccardo Guarnieri avrà da ridire sul comportamento di un corteggiatore della ex Ida Platano. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 3 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Pierangela e Lucianino hanno cenato insieme e lui… #UominieDonne pic.twitter.com/0Dcj1Aqyby — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 3, 2022

ore 14:45 – A centro studio Luciano. Il cavaliere è uscito con Mariangela e le cose tra i due proseguono bene.

Ida ha sentito Giuseppe e Claudio! Con chi deciderà di approfondire la conoscenza? #UominieDonne pic.twitter.com/wTMdue3Hhl — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 3, 2022

ore 15:00 – Ida è uscita con Claudia e Giuseppe. Due esterne diverse per la dama che ha intenzione di continuare con entrambi. Poi è la volta di Riccardo. La dama si è confrontata ancora una volta con l’ex: “mi è servito sentirmi ancora certe cose, ma non ha mai deciso di prendere sicurezza di dire ‘questa donna veramente la amo, prendo le mie cose e vado su per sempre‘”.

ore 15:15 – In studio Riccardo si confronta animatamente con Claudio. “Le mozzarelle le porti?” – dice il cavaliere che è infastidito dai suggerimenti del “rivale” che gli dà del presuntuoso. Maria De Filippi interviene: “lo provocavi, ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Ogni qual volta che Ida esce con qualcuno te la prendi con loro e con lei se dice che si è divertita una sera”.

ore 15:30 – Si passa al tronista Federico che è uscito con Naomi.